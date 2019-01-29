Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde sona doğru

Türkiye edebiyatına damga vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in isimleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde yaşatılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen tarihi bina, yaklaşık 3 yıllık dönüşümün ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet verecek.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği mekan, "Necip Fazıl ekolü"nü de gelecek nesillere aktaracak.

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği 169 yıllık tarihi lisenin edebiyat müzesine dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

- "Kitap okumaya davet ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle tarihi lisenin büyükşehir belediyesine tahsis edildiğini söyledi.

Tarihi okulun, Türkiye'de çok iyi restore edilen yerler arasında bulunduğunu dile getiren Kabakcı, mekanın, iki blok halinde olduğunu belirtti.

Kabakcı, müzede hem Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl ekolüyle yetişmiş Yedi Güzel Adam'ın sembolize edileceğini hem de Orta Asya'dan destanların, tasavvuf edebiyatına kadar birçok eserin sahibinin yaşatılacağını anlattı.

Müzenin Türk ve dünya edebiyatçıları için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kabakcı, şunları kaydetti:

"Yedi Güzel Adam müzemize gelecek ziyaretçiler, Türk ve dünya edebiyatını yaşayarak öğrenecek. Ayrıca müzenin yanında kütüphanemiz var. Burada birçok eserin yanı sıra Kahramanmaraş ile ilgili yazılmış yüzlerce kitabımız bulunacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki edebiyatseverler ile Kahramanmaraşlıları kitap okumaya davet ediyoruz."

Kabakcı, tarihi alanda edebiyatçı ve sanatseverlerin hem çaylarını içip hem de edebi söyleşiler yapabileceğini dile getirerek, "Aynı zamanda da düşüncelerini ve ufuklarını geliştirsinler istiyoruz. Çünkü 'Dünyada ve Türkiye'de fikirler düğümlendiği zaman çözüm okumaktır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

