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Yedi Güzel Adam'ın "Yalnız Ardıç"ı yaşam alanı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın şiir yazmak için yolunun kesiştiği "Yalnız Ardıç" bölgesinde, bungalov evlerin de bulunacağı bir yaşam alanı oluşturuluyor

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl ekolüyle, bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın şiir yazmak için yolunun kesiştiği Yalnız Ardıç bölgesinde, bungalov evlerin de bulunduğu bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi çevresindeki "Yalnız Ardıç" bölgesi, merkez Dulkadiroğlu Belediyesince, içerisinde kır kıraathanesi, çay bahçesi, restoran, bungalov evler, konaklama alanları ve mesire alanının bulunduğu bir yaşama alanına dönüştürülüyor.

Yedi Güzel Adam'ın "Yalnız Ardıç Ağacı’nın gölgesinde büyürdük" dediği bölge, belediye ekiplerince yaşam alanına dönüştürülüyor.

Belediye Başkanı Necati Okay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla Yalnız Ardıç bölgesinin bir yaşam alanı olacağını söyledi.

Yalnız Ardıç'ın Yedikuyular Kayak Merkezi bölgesiyle entegre olacağını ifade eden Okay, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Okay, "Yalnız Ardıç" isminin Türk edebiyatında da önemli bir yerinin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İlçemizin doğa turizminde gelişmesi adına Yedikuyular bölgesine ve o yol üzerine çok önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımların içerisinde en önemlisi de Yalnız Ardıç Mesire Alanı Projesidir. Bu alanımızda inşa ettiğimiz bungalov evler konaklama konusunda ziyaretçilerimize hizmet verecek."

Şehre çok yakın olmasından ötürü tesisin özel bir yere sahip olduğunu anlatan Okay, "Şehir dışından bu alana ziyaretçiler geleceğini ön görmekteyiz. Bu sebeple alanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması adına ekiplerimiz yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu anda alanda çalışmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Yalnız Ardıç Yedi Güzel Adam

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