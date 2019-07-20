Okay, "Yalnız Ardıç" isminin Türk edebiyatında da önemli bir yerinin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl ekolüyle, bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın şiir yazmak için yolunun kesiştiği Yalnız Ardıç bölgesinde, bungalov evlerin de bulunduğu bir yaşam alanı oluşturuluyor.

"İlçemizin doğa turizminde gelişmesi adına Yedikuyular bölgesine ve o yol üzerine çok önemli yatırımlar yaptık. Bu yatırımların içerisinde en önemlisi de Yalnız Ardıç Mesire Alanı Projesidir. Bu alanımızda inşa ettiğimiz bungalov evler konaklama konusunda ziyaretçilerimize hizmet verecek."

Şehre çok yakın olmasından ötürü tesisin özel bir yere sahip olduğunu anlatan Okay, "Şehir dışından bu alana ziyaretçiler geleceğini ön görmekteyiz. Bu sebeple alanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması adına ekiplerimiz yaz aylarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu anda alanda çalışmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

