Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Derneklerince başlatılan cami avlusunda iftar programlarının birçok sivil toplum kuruluşuna örnek olduğunu aktaran Sarıyıldız, cami bahçesindeki ilk iftarı 2014'te yaptıklarını, bugün ise Türkiye'nin pek çok farklı ilinde şubeleri eliyle cami merkezli Medine usulü iftar sofralarının kurulduğunu, ayrıca pek çok vakıf ve derneğin de Medine usulü iftar sofraları kurmaya başladığını dile getirdi.

Sarıyıldız, derneğin çalışmalarından bahsederek, "Yedi Hilal, geldiğimiz noktada 50'ye varan şubesi, 70'in üzerinde üniversite teşkilatıyla, Türkiye'nin en doğusundan en batısına çalışmalarını gönül dostlarımızın dua ve destekleriyle devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, dernek olarak geleneksel hale getirdikleri iftarda teşkilat üyeleri ve misafirlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Yedi Hilal Derneği'nce geleneksel olarak düzenlenen "Medine usulü iftar", çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehzadebaşı Camisi avlusunda gerçekleştirildi.

Sarıyıldız, "Bizler biliyoruz ki geleceği kuracak olanlar, rahatından vazgeçenler, fedakarlık yapanlar, çoklukla övünmeyenler ilim ve hikmeti kuşanma azminde olanlardır." diyerek, şunları kaydetti:

"Yedi Hilal ortaya koyduğu işlerle duruşuyla kardeşlik davasını yüceltmesiyle, tevazuya ve en önemlisi samimiyete talip olmasıyla yürüyor yarınlara. Bu duruşun, bu düşünüşün devam edebilmesi için ihtiyacımız olan tek şey, sizlerin fiili ve kavli dualarıdır. Dua edin ki bu gençlerden Musablar, Ömerler çıksın, dua edin ki bu gençlerden Selahaddinler, Fatihler, Mimar Sinanlar, Aliyalar çıksın."

Programa katılan vatandaşlardan Hüseyin Bilgin de AA muhabirine, iftar programı hakkındaki düşüncelerini anlattı.

Bilgin, iftar sofralarının gösterişten uzak olmasının ramazan ayının ruhuna uygun olduğunu belirterek, "Bizler burada, hep beraber bir yer sofrasında güzel bir atmosferi soluyoruz. Her yaştan insan aynı sofradayız. Otel salonlarının şatafatlı görüntüsünden uzak, samimi bir ortamda iftar ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte, yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Çorba, pilav, tatlı, kavurma, zemzem ve hurmanın ikram edildiği program, Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından sona erdi.

