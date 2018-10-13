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Yedi İklim Dergisi'nden "Şiirle Bir Gün" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:51 | Son Güncelleme

Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal: - "Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez" - "Amacımız bir gösteri değil, bir sanatın inceliğinde insanları buluşturabilme çabası. Toplum olarak buna ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, "Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez." dedi.

Yedi İklim Dergisi tarafından Üsküdar Belediyesi'nin katkısıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde, sunuculuğunu derginin yazarlarından şair Abdullah Yalın Karadağ'ın yaptığı "Şiirle Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Haksal, dergiyi 1987 yılında dört kişiyle kurduklarını ve bu yolculuğa halen devam ettiklerini söyledi.

"Biz sözün anlamını ve değerini bilmekle yükümlüyüz." diyen Haksal, İslam medeniyetini temsil noktasında söylenen her sözün, atılan her adımın ve her davranışın bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

- "Denetimi ve disiplini olmayan bir sosyal medya şairliği var"

Haksal, bir çalışma ortaya koymanın vebalinin de bulunduğunu dile getirerek, "Kendi davranışlarımızdan sorumlu olduğumuz gibi yazımız da kayda geçiyor, hesabını ve karşılığını vermek zorundayız. Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez." ifadelerini kullandı.

Derginin 1992 senesinden bu yana kesintisiz olarak çıkmaya devam ettiğini anımsatan Haksal, düşünce geleneğine bağlı olan Sırat-ı Müstakim, Sebilurreşad, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Yönelişler dergilerinden sonra Yedi İklim Dergisi'nin de aynı merkeze oturduğunu, bu dergilerin yazarlarıyla bir araya gelerek başladıklarını aktardı.

Ali Haydar Haksal, "Şiirle Bir Gün" programıyla ustalarla gençleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Amacımız bir gösteri değil, bir sanatın inceliğinde insanları buluşturabilme çabası. Toplum olarak buna ihtiyacımız var. Denetimi ve disiplini olmayan bir sosyal medya şairliği var. Herkesin önüne geldiği gibi söyleyebildiği bir şiir dünyası yani herkes malumatfuruş ama bilgi derinliğinden yoksun, böyle bir dönem yaşanıyor. Biz böyle programları bu anlamda değerli buluyoruz."

Derginin kurucularından Osman Bayraktar'ın da bir konuşma yaptığı program, usta şairler ve yazmaya başlayan genç şairlerin kendi şiirlerini okuması ve görüşlerini paylaşmasıyla devam etti.

Etkinliğe, şiir dünyasından önemli isimlerin yanı sıra edebiyatçı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Ali Haydar Haksal dergi edebiyat Osman Bayraktar şiir Yedi İklim

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