İSTANBUL (AA) - Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, "Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez." dedi.

Yedi İklim Dergisi tarafından Üsküdar Belediyesi'nin katkısıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde, sunuculuğunu derginin yazarlarından şair Abdullah Yalın Karadağ'ın yaptığı "Şiirle Bir Gün" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Haksal, dergiyi 1987 yılında dört kişiyle kurduklarını ve bu yolculuğa halen devam ettiklerini söyledi.

"Biz sözün anlamını ve değerini bilmekle yükümlüyüz." diyen Haksal, İslam medeniyetini temsil noktasında söylenen her sözün, atılan her adımın ve her davranışın bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

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Haksal, bir çalışma ortaya koymanın vebalinin de bulunduğunu dile getirerek, "Kendi davranışlarımızdan sorumlu olduğumuz gibi yazımız da kayda geçiyor, hesabını ve karşılığını vermek zorundayız. Şiir, söz sanatının en güçlü alanıdır. Şiir, düşüncenin süzülmüş olan saf ve son halidir. Şiir, diğer sanatlara benzemez, fazlalığı kaldırmaz, gereksiz olana girmez." ifadelerini kullandı.