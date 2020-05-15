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Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.05.2020 17:39 | Son Güncelleme

İBB Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelenmiş ve büyük beğeniyle izlenmiş oyunları dijital olarak yayınlanıyor. 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te, ilk kez 2005 yılında sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz oyunu, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde sanatseverlerle buluşacak.

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

Sadık Şendilin 1967 yılında yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları'nda 2005 yılında ilk kez sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Oyun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını beş kocaya paylaştıran Hürmüzün yaşantısını sahneye taşıyor.

Sadık Şendil'in geleneksel seyirlik oyun dünyasını sahneye taşıdığı çalışması, müzikli oyunlarımız arasında önemli bir yer tutar. Birçok özel ve kamu tiyatrosunca sahneye konan Yedi Kocalı Hürmüz, eğlenceyi öne çıkartan, geleneksel olanla batılı olanı buluşturan yanıyla da tiyatromuzda özgün bir örnektir.

Kemal Kocatürk'ün yönettiği oyunda Oya Başar, Nilgün Kasapbaşoğlu, Atacan Arseven, Rauf Altıntak, Mustafa Arslan ile birlikte kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor

Mayıs ayında yayınlanacak diğer oyunlar:

– İstanbul Efendisi / 24 Mayıs 2020 Pazar / 15:00
– Surname 2010 / 31 Mayıs 2020 Pazar / 15:00

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