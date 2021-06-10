Yedi soruda Berlinale "Yaz Özel" programı

Dün başlayan ve 20 Haziran'a kadar devam edecek festival hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. 1. Neden "Yaz Özel" programı hazırlandı?

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Berlinale olarak da bilinen 71'inci Uluslararası Berlin Film Festivali iki ayrı program halinde düzenlendi. Avrupa Film Pazarı'nın tamamen iptal edilmemesi için Mart ayında gerçekleştirilen festivalin ilk bölümü, sadece film endüstrisi ve basın mensuplarına açıktı. Ancak 9-20 Haziran tarihleri arasında yapılan Yaz Özel programı ile Berlinale'nin 126 filmi sinemaseverle buluşacak.

2. Açık hava sinemaları

Berlinale kapsamındaki filmlerin gösterimi Berlin'deki 16 açık hava sinemasında yapılıyor. Festivalin merkezi ve kırmızı halının serildiği yer, Berlin'in Müzeler Adası'nda özel olarak oluşturulan bir açık hava sineması. Sinemanın arka planda görülebilen Televizyon Kulesi ve Berlin Katedrali gibi şehrin simge yapıları da bu yılki festivalin özel atmosferine katkıda bulunuyor.

3. Açılış filmi

Festivalin açılış filmi Kevin Macdonald'ın yönettiği "The Mauritanian" oldu. Film, Guantanamo Kampı'nda 14 yıl boyunca hakkında bir suçlama olmaksızın tutulan Moritanyalı Mohamedou Ould Slahi'nin gerçek hikayesine dayanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim ile filmde canlandırdığı rolle Golden Globe'da en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü alan Jodie Foster gibi isimler var. Foster etkinliğe pandemi sebebiyle katılmadı. Ancak, filmin yönetmeni Kevin Macdonald ile prodüktörü Benedict Cumberbatch gibi etkinlik için bir video mesaj gönderdi. Filmde hikayesi anlatılan Mohamedou Ould Slahi'nin avukatı Nancy Hollander, açılış etkinliğinde yer aldı. Slahi'nin Berlin'de yaşayan ABD'li insan hakları avukatı Kitty Austin de etkinliğe katıldı. Ancak Guantanamo'dan salıverilmesinin ardından Moritanya'ya geri gönderilen Slahi'nin, kendi hayat hikayesinin özel gösterimi için bile Almanya'ya gitmesine izin verilmedi.