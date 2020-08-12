Yedi Soruda Biden'ın Yardımcı Adayı Kamala Harris

55 yaşındaki Harris göçmen bir aileden geliyor. Annesi Hindistan’da doğan bir kanser araştırmacısıydı ve son araştırmasını ABD Enerji Bakanlığı için çalışmalar yapan Berkeley Laboratuvarı’nda tamamlamıştı. Harris’in Jamaika doğumlu babası ise Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörüydü.

Harris, Amerika’nın iki büyük partisinden birinde başkan yardımcılığına aday gösterilen ilk siyah kadın ve aynı zamanda da ilk Hint kökenli Amerikan vatandaşı.

Biden’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamadan sadece dakikalar sonra Başkan Donald Trump da Twitter’dan, Harris’i “radikal sola doğru koşan” bir aday olarak nitelendirdi.

2- Mütevazi bir aileden gelen Harris nasıl öne çıktı?

Her ne kadar mütevazı bir ailede yetişmiş olsa da, Harris San Francisco’daki sosyal çevrelerde oldukça tanınan bir isim.

Yedi yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından, Harris çoğunlukla annesiyle yaşamış. Geçen yıl New Yorker dergisine verdiği bir röportajda, çocukluk ve gençlik yıllarında annesiyle birlikte birçok kez farklı yerlere taşındıklarını anlatmıştı.

Ancak Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu ve ünlü Californialı siyasetçi ailelerin bulunduğu California’da sosyal çevrede oldukça iyi bir yer edindi.

Harris’in uzun süredir arkadaşı ve aynı zamanda da eski bir çalışanı olan Sharon Owsley New Yorker dergisine Harris’i şu sözlerle anlattı: “San Francisco’da, özellikle de 25 yıl önce, birbirleriyle sosyalleşen ve opera, bale ve sanatı oldukça fazla destekleyen bir grup vardı. Bu gruba girmeniz, sağladığınız katkıya bağlıydı, paranız olup olmadığına değil; yani tamamen zekiliğinize bağlıydı. Kamala’nın cazibesi de buydu, bir yere gittiğinde zekasıyla herkesi etkileyebiliyordu.”