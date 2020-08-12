Yedi Soruda Biden'ın Yardımcı Adayı Kamala Harris

ABD’de 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adaylığı kesinleşen Joe Biden, başkan yardımcılığı adaylığına California Senatörü ve partinin eski başkan aday adaylarından Kamala Harris’i seçtiğini Twitter üzerinden dün açıkladı. Harris, başkan aday adayları arasında Biden’ı en sert eleştiren isimlerden olmuştu.
Biden’ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamadan sadece dakikalar sonra Başkan Donald Trump da Twitter’dan, Harris’i “radikal sola doğru koşan” bir aday olarak nitelendirdi.
1-Harris'i diğer adaylardan farklı kılan ırksal unsurlar ne?
Harris, Amerika’nın iki büyük partisinden birinde başkan yardımcılığına aday gösterilen ilk siyah kadın ve aynı zamanda da ilk Hint kökenli Amerikan vatandaşı.
55 yaşındaki Harris göçmen bir aileden geliyor. Annesi Hindistan’da doğan bir kanser araştırmacısıydı ve son araştırmasını ABD Enerji Bakanlığı için çalışmalar yapan Berkeley Laboratuvarı’nda tamamlamıştı. Harris’in Jamaika doğumlu babası ise Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörüydü.
2- Mütevazi bir aileden gelen Harris nasıl öne çıktı?
Her ne kadar mütevazı bir ailede yetişmiş olsa da, Harris San Francisco’daki sosyal çevrelerde oldukça tanınan bir isim.
Yedi yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından, Harris çoğunlukla annesiyle yaşamış. Geçen yıl New Yorker dergisine verdiği bir röportajda, çocukluk ve gençlik yıllarında annesiyle birlikte birçok kez farklı yerlere taşındıklarını anlatmıştı.
Ancak Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu ve ünlü Californialı siyasetçi ailelerin bulunduğu California’da sosyal çevrede oldukça iyi bir yer edindi.
Harris’in uzun süredir arkadaşı ve aynı zamanda da eski bir çalışanı olan Sharon Owsley New Yorker dergisine Harris’i şu sözlerle anlattı: “San Francisco’da, özellikle de 25 yıl önce, birbirleriyle sosyalleşen ve opera, bale ve sanatı oldukça fazla destekleyen bir grup vardı. Bu gruba girmeniz, sağladığınız katkıya bağlıydı, paranız olup olmadığına değil; yani tamamen zekiliğinize bağlıydı. Kamala’nın cazibesi de buydu, bir yere gittiğinde zekasıyla herkesi etkileyebiliyordu.”
3- Obama’yla karşılaştırılmaktan neden hoşlanmıyor?
Harris bölge savcısı olduğu günlerden başkanlık aday adaylığı günlerine kadar “Obama’nın kadın versiyonu” olarak tanımlanıyordu. Ancak Harris bu karşılaştırmayı klişe buluyor ve hoşlanmıyor.
Harris’in uzun süredir danışmanlığını yapan Sean Clegg 2019 yılında New Yorker’la röportajında, Harris’in bu konuya yaklaşımını anlatırken, “Onu herşeyden çok sinirlendiren şey demografik kalıplara indirgenmekti. O bir savcıydı. Obama’yla hayat tecrübeleri aynı değildi. Bize, ‘Beni bir erkeğin yaptığı birşeye dayanarak tanımlamayın’ derdi” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, Eski Başkan Barack Obama, Harris’in başkan yardımcılığı adaylığını Twitter üzerinden tebrik ederek, “Bugün ülkemiz için güzel bir gün” dedi.
4- Savcılık geçmişi neden hem övülüyor hem eleştiriliyor?
Harris’in Demokrat Parti’deki başkan aday adaylığı kampanyasında ana gündem maddesi ceza hukuku reformuydu. Harris bunu, San Francisco’da 13 yıl boyunca savcılık yapmış ve kendisini ‘ilerici bir savcı’ olarak nitelendiren bir aday olarak gündeme taşımıştı. 2005 yılında hayata geçirdiği, ilk kez uyuşturucu suçu işleyenlerin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlayan girişimini de birçok kez reform çalışmalarına örnek gösterdi.
Öte yandan, Harris okula gitmeyen öğrencilerin velilerine ceza uygulamaya yönelik yaklaşımı ve bazı davalardaki yanlış olduğu iddia edilen suçlamaları nedeniyle eleştirilerin de odağı oldu.
Harris’in bölge savcılığı dönemindeki en tartışmalı davalardan biri, cinayet suçuyla 6 yıl cezaevinde kalan Jamal Trulove’ın davasıydı. Trulove 2015 yılındaki davada beraat etti. 2018 yılında da jürinin Trulove’a karşı polisin sahte delil kullandığına ve Trulove’ın lehine olabilecek delilleri de kararttığına hükmetmesinin ardından Trulove’a 13,1 milyon dolar ödül verildi.
Mayıs ayının sonunda siyah Amerikalı George Floyd’un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden bu yana Amerika genelinde süregelen polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı harekete dahil olan özellikle genç ve liberal seçmenlerin, savcılık dönemindeki Trulove davası gibi davalardan dolayı Harris’in başkan yardımcılığı adaylığına sıcak bakmayacakları tahmin ediliyor.
5- 2003 yılından bu yana kaç seçim kazandı?
2003 yılında San Francisco bölge savcılığına seçilen Kamala Harris 2007’deki seçimlerde de galip geldi.
2010 yılında da Cumhuriyetçi rakibi Steve Cooley’in önüne geçerek California eyaleti başsavcılığı görevini kazandı. Aynı göreve 2014 yılında yapılan seçimlerde de Cumhuriyetçi rakibi Ronald Gold’u yenerek devam etti.
2016 yılında Kongre seçimlerindeyse California Senatörü seçildi.
6- Başkanlık adaylığını ne zaman açıkladı?
Harris 2017 yılında California Senatörü seçildi. Bu görevin yarım dönemi henüz tamamlanmışken de Demokrat Parti’den başkan aday adayı olduğunu açıkladı.
Demokrat Parti’de ABD başkan aday adaylığını “Halk İçin Kamala Harris” sloganıyla başlatan Harris, adaylığını 2019 yılında, Amerika’nın en önde gelen siyah liderlerinden Martin Luther King’i anma günü olan 21 Ocak’ta açıklamıştı.
7- Biden’ı eleştirmesine rağmen nasıl aday gösterildi?
Harris, Demokrat Parti’den başkan aday adaylığından geri çekilmesinin üç ay sonrasında Twitter hesabından “Joe’ya güveniyorum” sözleriyle paylaştığı mesajıyla Biden’a desteğini açıkça ifade etti.
Demokrat aday adayları arasında 2019 yılı Haziran ayında düzenlenen tartışma programında ise Harris ile Biden arasındaki çekişme gündeme damga vurmuştu. Harris, Biden’ın 1970’li yıllarda siyah öğrencilerin de dahil edilmesini sağlama amaçlı okul otobüsü programına o dönemlerde karşı çıktığını hatırlatarak Biden’ı sert bir şekilde eleştirmişti.
Bu eleştirilere rağmen Harris’i başkan yardımcılığı adaylığı için değerlendirmeye alacağı sinyalini veren Biden ise 2019 yılı Aralık ayında Harris’i “Senatör Harris olmak istediği herşeyi olabilecek kapasiteye sahip. Bunu içtenlikle söylüyorum” sözleriyle övmüştü.