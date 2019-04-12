İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali"nde, "Gençlik ve Edebiyat" ve "Genç Yazara Öğütler" oturumları, edebiyatseverlerden yoğun ilgi gördü.

TYB İstanbul Şubesi Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'ndeki etkinlikte konuşan yazar Gökdemir İhsan, içinde yaşadığımız dönemi yarı eğitimliler dönemi olarak tanımladığını belirterek, "Eğitim maalesef son yüzyıllarda bilgilendirme şekline evrildi. Okuduğumuz okullarda yarı eğitimli bireyler tarafından eğitildik, yarı eğitimli bireyler olarak bir şeyler üretiyoruz." dedi.

İhsan, gençlere Türkçe'yi iyi öğrenmelerini ve iyi kullanmalarını tavsiye ederek, "Arapça, Osmanlıca gibi dilleri öğrenmek gerekir. Antik Yunanca'yı bilim tarihi için bilmemiz gerekir. Tabii unutulmamalıdır ki dil öğrenmek için ana dilimizi iyi bilmemiz de elzemdir." ifadelerini kullandı.

- "Samimiyet olmadan sanat olmaz"

Yazar ve şair Ali Ural ise edebiyatta yaşın önemli olmadığını belirterek, "Gençlik zihinde olan bir şeydir. Samimiyet olmadan sanat olmaz, edebiyatın en büyük düşmanı yapmacıklıktır." şeklinde konuştu.