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"Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

TYB İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali", 12 ve 13 Nisan'da edebiyatseverlerle TYB İstanbul'da buluşacak - TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı: - "Daha önce bazı öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdiğimiz, TYB İstanbul Projesi olan ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali'yle gençlerin şehir ve edebiyat bütünleşmesine dair fikir geliştirmesini ve İstanbul’un serencamının edebiyat alanındaki somut verilerinden haberdar olmasını amaçlıyoruz ve bu gayretle edebiyatseverleri selamlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali", 12 ve 13 Nisan'da edebiyatseverlerle TYB İstanbul'da buluşacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali", İstanbul’u metinlerine taşıyan şair ve yazarları gençlerle buluşturacak.

12 ve 13 Nisan tarihlerinde iki gün halka açık olarak gerçekleşecek festivalde, İstanbul'un yedi tepesinde gezinen edebiyatçıların ve eserlerinin konuşulacağı söyleşilerin yanı sıra sergi, müzik ve şiir dinletileri yapılacak.

Genç yazarlara, şairlere ve dergicilere özel oturumların da yer aldığı festivalde duayen edebiyatçılar gençlere yönelik söyleşiler yapacak.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, gençlere özel yapılan festivale ilişkin, "Daha önce bazı öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdiğimiz, TYB İstanbul Projesi olan ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali'yle gençlerin şehir ve edebiyat bütünleşmesine dair fikir geliştirmesini ve İstanbul’un serencamının edebiyat alanındaki somut verilerinden haberdar olmasını amaçlıyoruz ve bu gayretle edebiyatseverleri selamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bıyıklı, festivalde, genç şair ve yazarlara özel oturumların da gerçekleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u tema olarak işleyen ve şehir-kültür ilişkisinin dile gelmesine imkan veren usta kalemlerimiz, festivale özel söyleşileriyle iki gün boyunca TYB İstanbul'da olacak. Gençlere özel bu festivalde her daim kapılarımızı açık tuttuğumuz gençlere de kürsü kuracağız ve genç şairlere, yazarlara, dergicilere özel oturumlar gerçekleştireceğiz."

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali, 12 Nisan saat 15.00'teki açılış programıyla başlayacak, yazar Gökdemir İhsan'ın saat 16.00'daki "Gençlik ve Edebiyat" oturumunun ardından şair ve yazar Ali Ural'ın "Genç Yazara Öğütler" programıyla devam edecek.

Festivalin ikinci günü saat 12.00'deki şair Raşit Ulaş ve Tuba Kaplan'ın "Daima Genç Bir Şair: İsmet Özel" oturumuyla başlayacak ve usta yazar Beşir Ayvazoğlu'nun saat 13.00'te yapacağı "Edebiyatçıların Gençlik Yılları" etkinliğiyle sürecek.

Ayrıca "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar", "Berabere", "Kitabına Göre Konuşalım" ve "Gençlerin Dergileri, Dergilerin Gençleri: Feriştah Dergisi" başlıklı programlar da festivalin ikinci gününde edebiyatseveleri şair ve yazarlarla buluşturacak.

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