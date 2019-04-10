"Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali", 12 ve 13 Nisan'da edebiyatseverlerle TYB İstanbul'da buluşacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali", İstanbul’u metinlerine taşıyan şair ve yazarları gençlerle buluşturacak.

12 ve 13 Nisan tarihlerinde iki gün halka açık olarak gerçekleşecek festivalde, İstanbul'un yedi tepesinde gezinen edebiyatçıların ve eserlerinin konuşulacağı söyleşilerin yanı sıra sergi, müzik ve şiir dinletileri yapılacak.

Genç yazarlara, şairlere ve dergicilere özel oturumların da yer aldığı festivalde duayen edebiyatçılar gençlere yönelik söyleşiler yapacak.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, gençlere özel yapılan festivale ilişkin, "Daha önce bazı öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdiğimiz, TYB İstanbul Projesi olan ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz 'Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali'yle gençlerin şehir ve edebiyat bütünleşmesine dair fikir geliştirmesini ve İstanbul’un serencamının edebiyat alanındaki somut verilerinden haberdar olmasını amaçlıyoruz ve bu gayretle edebiyatseverleri selamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.