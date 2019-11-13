Yediemin deposunda yıllardır bekleyen 418 motosiklet geri dönüşüme gönderiliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki bir yediemin deposunda yaklaşık 5 yıldır bekletilen 418 motosiklet geri dönüşüme kazandırılacak.

Çeşitli nedenler ile trafikten men edilen motosikletler, Milli Emlak Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasıyla yediemin deposundan alınarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere İzmir Aliağa ve Ankara Kırıkkale’deki tesislere gönderilmeye başladı.

"Araçların uzun süre yedieminde beklemesini istemiyoruz”

Yediemin otoparkı işletmecisi Cihan Yurtseven, bekletilen motosiklet ve araçların uzun süre otoparkta bekletilmesinin ekonomiye katkısının olmadığını belirtti. Bekletilen araçların kendileri içinde sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Yurtseven, “Araç ve motosikletler yüklendi Makine Kimyaya gidecek ve geri dönüşüm olarak geri dönecek. Bizim devletimizden beklentimiz bu tür araçların fazla yediemin deposunda kalmamasını istiyoruz. Uzun süreli araçların burada kalmaması için yardım bekliyoruz. Bu araçlar yaklaşık 4-5 yıldır bizimle burada. Yüklenen araçların yanı sıra diğer otoparkın etrafında görülen araçlarda uzun süre burada yatıyor. Bunlara bir çözüm gelmesini istiyoruz. Bizim için ve vatandaşlar için risk taşıyor. Bunlarda gidecek sonuçta Milli Emlak’a belli bir süre tayin edilmesini istiyoruz. Araçların uzun süreli kalmasını istemiyoruz” dedi.