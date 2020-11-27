HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

27.11.2020 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Manisa'da yediemin depolarında bulunan araçlar, sahipleri tarafından alınmayınca, çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunurken, çürüyen araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor.

Manisa'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Sürücülerden bazıları, eksiklerini giderdikleri araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.

yediemin-deposundaki-yuzlerce-arac-curuyor_5584_dhaphoto2

Şehzadeler ilçesinde, içinde 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunan yediemin deposuna çekilen araçlar hurdaya döndü. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçların durumu görenleri üzüyor. Depodaki araçların piyasa değeri ise 20 milyonu buluyor. Çürümeye terk edilen araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

yediemin-deposundaki-yuzlerce-arac-curuyor_5584_dhaphoto4

Milyonları bulan araçların satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken yediemin deposu çalışanı Mehmet Baştürk, "Bu yediemin deposuna ben geleli 3 yıl oldu. Daha eski tarihlerden bu yana burada duran otomobiller ve motosikletler var. Bunların hiçbiri de çıkmıyor. Sadece senede bir ihalede satılan araçlar var. Manisa'da değil, tüm Türkiye genelinde durum böyle. Burada 300-400 bin TL'lik otomobiller var. Bu araçların burada kalması üzücü. Şu an 600'ün üzerinde araç var. Bunların piyasa değeri 20 milyon TL'yi buluyor. Bunlar burada çürümeye gidiyor. Beş sene önce gelen araçlar dahi var. Bu araçların gözümüzün önünde çürümesini istemiyoruz. Devlet yetkililerimizden biran evvel araçları satışa çıkararak, ekonomiye kazandırmasını ve otoparkların boşaltılması noktasında yardım bekliyoruz" diye konuştu.

yediemin-deposundaki-yuzlerce-arac-curuyor_5584_dhaphoto5

KAYNDAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Elon Musk açıkladı, grafik tasarımcılar harekete geçti!Elon Musk açıkladı, grafik tasarımcılar harekete geçti!
KYK yurt başvuruları ne zaman?KYK yurt başvuruları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Tesla Roadster için Elon Musk'tan 'rengarenk' açıklama!

Elon Musk açıkladı, grafik tasarımcılar harekete geçti!

Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

Sürüş asistanları hem güvenli hem de tehlikeli mi?

Tesla Model X otomobillerini geri çağıracak

Tesla Model X otomobillerini geri çağıracak

Hyundai Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Bayon'un gizemi sonunda netleşti!

Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

Yenilenen süpermini otomobil Türkiye'de!

BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

BMW tepki çeken paylaşımı için özür diledi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.