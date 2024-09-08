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Yediemin nedir? Kimler yediemin olabilir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.09.2024 22:55
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Farklı nedenlere bağlı olarak kişilerin taşınır ya da taşınmaz mülkleri icra takibine alınabilir. Kanunlar doğrultusunda başlatılan işlemler sonucu borçlu olan ya da icra takibine verilen kişilerin, borçlarını belirtilen faizler ile ya da faizsiz olarak ödemeleri hâlinde icra işlemleri sonlandırılabilir. Araçlar için ise icra takibi farklı bir yöntemle yapılır.

Yediemin nedir? Kimler yediemin olabilir?

Hem hukuki bir tanım olan hem de halk arasındaki günlük konuşma dilinde de yer bulan yediemin, icra takibine düşülen durumlarda karşılaşılabilecek olan bir terimdir. Resmî olarak yediemin otoparkı diye bir terim ve kavram olmasa da, yediemin tanımı çok karıştırılan bir ifadedir. Hukuktaki yeri ve tanımı ile yasal süreçleri çok bilinmeyen bir icra takip sürecidir.

Yediemin nedir?

Yediemin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde isim türünde olan, hukuk alanında kullanılan ve Arapça dilinden dilimize gelmiş bir kelimedir. Tanımı ise şu şekildedir:

  • Birden fazla kişi arasında olan hukuki durumu çekişmeli hâle gelmiş olan bir malın, yaşanan çekişme sonuçlanana dek emanet olarak bırakıldığı kişi.

Hukuki terim olarak ise genel olarak icra müdürlüklerinin alacak ve borç takiplerinde yaptıkları muhafaza ve haciz işlemlerinin sonucunda malları teslim ettikleri kişilerdir. Halk arasında genel olarak bir otopark olarak ifade edilse de aslında çok daha farklı ve geniş bir tanımı bulunur.

Yediemin ne demektir?

Arapça kökenli olan yediemin kelimesi, aslında Yed kelimesinden türemiştir. Yed Osmanlıca dilinde de mülk, güç, el gibi anlamlara karşılık gelir. Bu anlamda yed-i emin ifadesi yedinden emin olunan bir güvenli el, emin el anlamında kullanılması için türemiş bir kelimedir.

Kelime anlamı dışında hukuki bir terim de olan yediemin otopark olarak bilinse de aslında bir insanı ya da bir kurumu da ifade edebilir. Hukuki ve cezai yükümlülükleri, sorumlulukları ve yaptırımları olan yedieminlik herkes için geçerli bir durum değildir.

Yediemin ne işe yarar?

Yedieminlik haczine karar verilmiş olan bir malın satışı yapılana dek, birine emanet edilmesi, güvenilir olduğuna karar verilen bir yerde muhafaza edilmesidir. Bu mal bir araç ise otoparkta ya da bir garajda muhafaza edilebilir.

Haciz edilmiş olan mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilmiş olan tüzel ya da özel kişilere ait lisanslı depolarda korunur. Bir mal haczedildiği süre içinde yedieminde tutulur ve bu süre içindeki ücretlendirme de yine Adalet Bakanlığı tarafından yapılır.

Kimler yediemin olabilir?

Birinin bir özel ya da tüzel kişinin yediemin olma yetkisine sahip olabilmesi için bazı şartlar gerekir. Yediemin olabilmek için bu sıfata sahip olma hakkını veren bir hukuki işlemin de tamamlanmış olması şartı aranır. Hukuki olarak bu ehliyete sahip olan kişi yediemin olabilir.

Bir kişi yediemin olabilmek için bu lisansa sahip olmalı, öncesinde ise ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmalıdır. Kişilerde yediemin olabilmeleri için aranan şartlar şunlardır:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Başvurduğu tarihte fiil ehliyete sahip olmak
  • Bir ceza ile hüküm giymemiş olmak
  • Yediemin olmaktan men edilmemiş olmak

  • Hakkında bir aciz vesikası bulunmamak

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Anahtar Kelimeler:
Yediemin Otoparkı
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