HABER

Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

NİĞDE’de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.
Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Şahinali Mahallesi'nde yediemin otoparkı işleten Hasan Sözer, yaklaşık 400 araç ve bine yakın motosikletin otoparkta bulunduğunu söyledi. Sözer, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız çünkü artık buraya gelen araçlara yer bulamıyoruz. Buraya gelen araçlar çıkmıyor, her gün yaklaşık 10 araç geliyor ama ancak 1 araç çıkıyor. Burada bekleyen araçların da değeri düşüyor" dedi.
SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR
İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Bu aralar plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.
SAHİPLENEN OLMUYOR
Depolarda duran motosikletlerin çoğunun tescilsiz, ruhsatsız, plakasız ve eksik evraktan yakalandığını, bundan dolayı da sahiplenilmediğini belirten Sözer, şunları söyledi: "Denetimlerde yakalanan motosikletler, bizim tarafımızdan ya otoparklara ya da yediemin depolarına getiriliyor. Bunların hepsinin yakalanma sebebi de motosikletin ya tescilsiz olması ya da ruhsat veya plakasının bulunmaması. Bugün bu depolarda bulunan motosikletlerin en yüksek fiyatlı olanı bin 500 lira civarında. Plakasız yakalanan bir motosiklete plaka çıkarılmaya kalkıldığında ise yaklaşık bin 500 lira kadar masraf olduğu söyleniyor. Masraf çok olunca ne motorları sahiplenen çıkıyor, ne de gelip alıyorlar."
ZARAR EDİYORUZ
Motosikletlerin depolarda ve otoparklarda bekleme süresinin 6 ay olduğunu kaydeden Sözer, sürenin tamamlanmasının ardından Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması ya da hurdaya ayrılması gerektiğine dikkat çekerken, şunları kaydetti: "Satış olmayınca depolar ve otoparklar dolup taştı. Milli Emlak Müdürlüğü’nün konuya el atması gerek. Satılacaksa satılsın, hurdaya ayrılacaksa hurdaya ayrılsın. Çünkü artık ne depolarda ne de otoparklarda motosiklet koyacak yer kaldı. Biz de bu işten zarar ediyoruz. Biz bunları kendi çekicimiz ile depolara getiriyoruz. Harcadığımız mazot cebimizden çıkıyor."

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesaiDünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai
Bilecik’te korkutan yangınBilecik’te korkutan yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.