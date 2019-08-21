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Yediemin otoparkındaki araçlar inek küpesiyle numaralandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da çeşitli nedenlerle yediemin parkına çekilen ve yıllardır çürümeye terk edilmiş motosiklet ve araçlar, işletmeci tarafından kaybolmaması için inek küpesi ile numaralandırıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da çeşitli nedenlerle yediemin parkına çekilen ve yıllardır çürümeye terk edilmiş motosiklet ve araçlar, işletmeci tarafından kaybolmaması için inek küpesi ile numaralandırıldı. Trafik ekipleri tarafından plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik veya şasi ve motor numarası değiştirildiği tespit edilen araçlar yediemin otoparklarına çekiliyor. Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde de bulunan yediemin otoparkında birçok araç bu şekilde beklerken, eksiklerini giderenler araçlarını geri alabiliyor. Bazı araç sahipleri tarafından alınmayan araçlar ise çürümeye terk ediliyor. Otomobil ve motosikletlerle dolan otoparkın işletmecisi İsmail Kılıç, kaybolmasın diye motosikletlere küpe uygulaması başlattı. Motosikletleri inek küpesi ile numaralandırarak kaybolmasını önleyen Kılıç, milli servetin otoparkta çürüdüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Tekirdağ’da 2012 yılından bu yana otoparkçılık yapmaktayım. Bu otoparkla ilgili en büyük sorunlarımızdan biri bize bırakılan ve zamanında alınmayan motosikletler ve diğer araçlarla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Bu araçlara yer bulmakta da zorlanıyoruz. Burada iş Tekirdağ’da Milli Emlak Müdürlüğü’ne düşüyor. Milli Emlak Müdürlüğü’nden bize bırakılan araçlarla ilgili yardım bekliyoruz." Sadece kendi işlettiği otoparkta da 400’ün üzerinde motosiklet olduğunu, diğer otoparklar da hesaba katıldığında sayının binlerce olduğunu söyleyen Kılıç, "Bunlar yaklaşık 4-5 yıldır devam eden süreçle geliyor ama ne satılıyor ne de sahipleri tarafından alınıyor. Bu araçlar büyük bir sorun teşkil ediyor. Burada hem millet hem de devlet kaybediyor. Bunlar zamanında para verilip, alınan değerli eşyalar, milli servet. Burada milli servetimiz çürümeye bırakılmış durumda. Bunlar alınıp, kullanılıp durumda olanlar var. Hurdaya ayrılacak durumda olanlar var. Milli servet çürümeye bırakılmış durumda" diye konuştu. ‘KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NUMARALANDIRDIK’ Yetkililere seslenen Kılıç, "Yetkililer yapacağı işleri zaman kaybetmeden bir an önce yaparsa en azından milletin malı da rezil olmaz. Böylece millet de kaybetmez devlet de kaybetmez. Otoparkımızda motosikletlerin her birine küpe takarak kayıp ve karışıklığı önlemek adına bunu yapmak zorunda kaldık. Sayı o kadar çok ki bunları bulamıyoruz. Mal sahibi geldiğinde arayıp, bulmak çok zor oluyor. Bunlar kaybolmasın veya üstümüze düşen sorumlulukta bir sıkıntı yaşamayalım diye bunlara hayvanlara takılan küpe şeklinde özel küpe yaptırarak, küpe ile muhafaza ettik" dedi.

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