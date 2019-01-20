Yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürümeye terk edildi

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da vergi ve kredi gibi borçlar nedeniyle icralık olup yediemin otoparklarına bırakılan yaklaşık 3 bin araç, çürümeye terk edildi. Mağdur olduklarını anlatan yediemin işletmecileri, sektörle ilgili yasal düzenleme istedi. Diyarbakır'da vergi ve kredi gibi borçlar nedeniyle icralık olan yaklaşık 3 bin araç, yediemin otoparklarına çekildi. Araçların otoparklardan alınmamasıyla yediemin işletmecileri mağdur olduklarını söyledi. Yediemin işletmecileri, araçların motorlu taşıt vasfını yitirmiş hale geldiğini dile belirterek, oluşan mağduriyetlerin önüne geçebilmesi için yasal düzenleme yapılması talebinde bulundu. TÜRKİYE GENELİNDE 300 BİN ARAÇ BULUNUYOR Diyarbakır'da yediemin otoparkı işletmecisi Esat Güngürür, Türkiye genelinde 300 bin aracın yedieminlerin işlettiği otoparklarda olduğunu dile getirerek, Diyarbakır genelinde ise 3 bin aracın çürümeye terk edildiğini söyledi. Güngörür, "Bursa Yediemin Otoparklar Derneği, Türkiye genelinde yedieminlerde 300 bin aracın olduğunu açıkladı. Şu anda 81 ili göz önünde bulundurduğunuz zaman belki de daha fazla bir rakam ortaya çıkıyor. Ben de 800 araç bulunuyor ama Diyarbakır genelinde 3 bine yakın araç otoparklarda çürümeye mahkumdur. Ne yazık ki bu araçlar için hem alacaklı hem borçlu ciddi sıkıntı çekiyor. 10 yıl önce çekilen bir aracın, kamyon üzerinden hesaplamasını yaparsak 10 yıl önce 2008 model bir kamyon 100 bin lira değerindeydi. Bugün o kamyonun değeri en fazla 20-25 bin lira arasındadır ve o vatandaşın borcu faiziyle beraber sürekli artmaktadır. Ne yazık ki borcu yüzünden el konulan araç yüzde 75'lik bir değer kaybına uğruyor. Bir kere burada borçlu tamamen iflasın eşiğine geliyor. İkincisi alacaklı da alacağına da kavuşamıyor. Bir yasal düzenleme ile araçlar çekildiği takdirde bu araç derhal paraya çevrildiğinde hem devlet kazanır hem borçlu borcunu ödemiş olur hem alacaklı da alacağına kavuşmuş olur" dedi. 'YASAL DÜZENLEME OLMAYANA KADAR ARAÇLAR BİZDE KALIYOR' Adalet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu fiyat tarifesine göre otopark ücreti aldıklarını dile getiren Güngürür, "Bu araçların 180 gün için belirli bir fiyatı var. 180 günden sonra 1/2 oranında alıyoruz. Örneğin araç, 10 bin liraya satıldı ama otopark ücreti 6 bin lira. Biz o 6 bin lirayı alamıyoruz. Yüzde 30'u geçmemek kaydıyla ücret alabiliyoruz. Bu araçlar yasal bir düzenleme olmayana kadar hep bizde kalacak. Yani yasal engel var. Kurumlar bir aracı bize teslim ettikleri zaman bunları tutanakla teslim alıyoruz ve normal kanuna göre 180 günden sonra bu araçların satılması gerekiyor ama bazılarının üzerinde mahkeme şerhi var satılamıyor. Vergi daireleri bazen engel çıkarıyor satamıyorlar. Bir aracın üzerinde birden fazla icra olduğunda ciddi sıkıtınlar çıkıyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi Türkiye genelinde nereye giderseniz gidin ciddi bir araç yığınağı var ve herkes mağdur. Eminim ki bir yasal düzenlemeyle bu sıkıntı kaldırıldığı takdirde yaklaşık 1 milyon insan rahat bir nefes almış olacak" diye konuştu. 'HURDA BİLE HURDALIKTAN ÇIKMIŞ DURUMDA' Otopark işletmecisi Münir Alioğlu. 2007 yılından beri otoparka çektikleri araçların hala durduğuna dikkat çekerek, araçların hurdalıktan çıktığını ifade ederek, şunları söyledi: "Diyarbakır'ın ilk yediemin otoparkı olarak açıldık. 2007'den beri çektiğimiz araçlar hala satılmamaktadır ve büyük sıkıntılar çekiyoruz. Hem otoparkçı olarak sıkıntılar çekiyoruz hem alacaklı sıkıntı çekiyor hem de borçlu. Bu araçların satılabilmesi için çok ivedi bir şekilde yasal bir düzenleme olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yalnız Diyarbakır değil Türkiye'nin 81 ilinde aynı sıkıntılar yaşanıyor. Hiç yoktan ortalama 800 motosiklet otoparklarda mevcut ve bunlar, Makine Kimya Endüstrisi tarafından alınırsa ya da normal açık ihale üzeri satılırsa, hurda şeklinde bile satılırsa hakkımıza kavuşuruz, aynı zamanda devlet bütçesine büyük bir katkı sunulur. Dileğimiz bir an önce bir yasanın düzenlenmesi. Diyarbakır'da şu anda 7 tane yediemin mevcut ve büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Araç sayısı ortalama olarak 3 bin civarında. Bir o kadar da motosiklet var. Bu araçlarla ilgili toplam fiyat tahmini yapmak zordur. Hurda bile hurdalıktan çıkmış durumda. Tamamen tenekeye dönüşmüş bir sürü araç var."



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