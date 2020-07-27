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Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir, zehirli mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 17:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Tatil Merkezi’nde bir vatandaş, arkadaş tavsiyesi üzerine balon balığı yedi ve 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay sonrası balon balığı tehlikesi yeniden gündeme geldi. Peki, balon balığı nedir? Balon balığı zehirli mi? İşte detaylar…

Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir, zehirli mi?

Uzmanların uyarıda bulunduğu balon balığı bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Uzmanlar, balon balığı zehiri ile ilgili olarak vatandaşları uyarıyor. Bu kez balon balığı yiyen Mehmet Berk hayatını kaybetti. Gördüğü kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Berk, hem dinlenmek hem de moral depolamak maksadıyla Adrasan’a yerleşti. Berk, arkadaşının avladığı ve kendisinin tükettiğini, bir şey olmadığını söylediği balon balığından bir miktar yedi. 2 saat sonra fenalaşan Mehmet Berk; hastaneye kaldırıldı, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Peki, balon balığı zehirli mi?

Eti lezzetli diye balon balığı tüketmeyin uyarısı!

Mehmet Berk’in oğlu, babasının kanser hastalığını atlattığını ancak vücut direncinin düşük olduğunu belirtti. Mehmet Berk’in oğlu Sedat Berk, kendisinin de amatör balıkçı olduğunu ve çok defa sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu dile getirdi. Çok et çıktığı ve lezzetli olduğu için halen daha balon balığı tüketenlerin olduğunu söyleyen Sedat Berk, herkesi lezzetine kanıp balon balığı tüketmemek konusunda uyardı. Berk, babasının bana bir şey olmaz diye düşünerek hayatını kaybettiğini dile getirdi. Peki, balon balığı zehirler mi? Uzmanlar balon balığı zehiri ile ilgili ne diyor?

Balon balığı nedir?

Balon balığı, ılıman denizlerde yaşayan bir balık türü olarak geçiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz’de yosunlu ve taşlık bölgelerde yaşıyor. Özel avcılığı yapılmadığından dolayı ekonomik değeri de az olan balon balığı eti zehirlidir. İşgalci bir balık olarak geçen balon balığının kimi türleri yerli balıkların da neslini tehdit ediyor. Aynı zamanda oltaları kopardığından dolayı balıkçılar için de kabus olarak kabul ediliyor. Balon balığı özellikleri arasında dipte yaşayıp başının üzerindeki gözler ile küçük canlıları ve balıkları görerek avlamak bulunuyor. Yaşanan üzücü olayın ardından balon balığı tehlikesi yeniden gündeme geldi.

Balon balığı zehirli mi?

Balon balığı tehlikesi ile ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde 7 çeşit balon balığı bulunduğunu ve tamamının zehirli olduğunu belirtti. Yaşanan üzücü ölüm olayının ardından balon balığı öldürür mü sorusu da gündeme geldi. Yaz dönemi geldiğinde balon balığı içindeki zehirli toksinlerin üst seviyelere çıktığını aktaran Gökoğlu, balon balığı yenir mi sorusuna yanıt olarak yenmemesi gerektiği konusunda uyarılar yaptıklarını dile getirdi.

Balon balığı avlanabileceğini ancak tüketmemesi gerektiğini belirten Gökoğlu, bazı insanların bünyelerinin alerjik olduğunu, bu genelde özellikle yaz döneminde ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaz döneminde zehri artan balon balığı ile ilgili olarak önce felç ettiğini, ardından da ölüme sebep olduğunu söyledi. Aynı zamanda Gökoğlu, vatandaşları bilmedikleri balığı yememeleri konusunda uyardı. Balon balığı zehirli oluşu nedeniyle tüketilmemesi gereken balıklar arasında.

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