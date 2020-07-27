Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir, zehirli mi?

Uzmanların uyarıda bulunduğu balon balığı bir kişinin daha ölümüne sebep oldu. Uzmanlar, balon balığı zehiri ile ilgili olarak vatandaşları uyarıyor. Bu kez balon balığı yiyen Mehmet Berk hayatını kaybetti. Gördüğü kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Berk, hem dinlenmek hem de moral depolamak maksadıyla Adrasan’a yerleşti. Berk, arkadaşının avladığı ve kendisinin tükettiğini, bir şey olmadığını söylediği balon balığından bir miktar yedi. 2 saat sonra fenalaşan Mehmet Berk; hastaneye kaldırıldı, kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Peki, balon balığı zehirli mi?

Eti lezzetli diye balon balığı tüketmeyin uyarısı!

Mehmet Berk’in oğlu, babasının kanser hastalığını atlattığını ancak vücut direncinin düşük olduğunu belirtti. Mehmet Berk’in oğlu Sedat Berk, kendisinin de amatör balıkçı olduğunu ve çok defa sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu dile getirdi. Çok et çıktığı ve lezzetli olduğu için halen daha balon balığı tüketenlerin olduğunu söyleyen Sedat Berk, herkesi lezzetine kanıp balon balığı tüketmemek konusunda uyardı. Berk, babasının bana bir şey olmaz diye düşünerek hayatını kaybettiğini dile getirdi. Peki, balon balığı zehirler mi? Uzmanlar balon balığı zehiri ile ilgili ne diyor?