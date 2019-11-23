HABER

Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerden yediği için “Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü.

Sivas’ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerden yediği için “Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bırakması dikkat çekti.
Sivas Merkez Şeyh Şamil 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde geçtiğimiz gün yaşanan bir olay insanımızın dürüstlüğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Bebeğine aşı yaptırmak için sağlık merkezine gelen bir anne, bebeğini emzirmek için personel odasını kullandı. Personellerin bulunmadığı sırada odayı kullanan anne masanın üzerinde bulunan bisküvilerden yedi. Çıkarken ise kimseyi göremeyince üzerinde "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin” yazılı bir not bıraktı. Sağlık çalışanları odaya döndüklerinde gördükleri not karşısında mutluluk yaşadı.

“Notu görünce çok şaşırdık”
Sağlık merkezinde görevli Ebe Birsel Çetintaş, notu görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Çarşamba günü bebeğimize aşı yaptık. Annesi ‘bebeğimi emzirmek rahatlatmak istiyorum’ dedi. Biz de buraya yönlendirdik. Buraya geldiğinde bebeğiniz emzirirken, baya uzun zaman geçirdiler burada. Gittikten sonra baktık. Bizde bir şeyler atıştıralım diye baktık ki bu notu gördük. ’Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin’ diye not bırakmış. Görünce çok mutlu olduk, şaşırdık. Helal olsun tabii ki. Biz zaten hem biz hem de herkes yararlansın diyerek aldık” dedi.

“Hakkımız helal olsun”
Ebe Nilgün Göksu, bisküviden yiyen anneye bisküviyi helal ederek, “Çarşamba günü ailesi ile beraber aşı için dört aylık bir bebeğimiz geldi. Aşısını yaptık. Daha sonra bebek ağladığı için ailesi rahatlatmak istediğini söyledi. Emzirme odasına yönlendirdik. Biz de o sırada çok yoğunduk. Bir şeyler atıştıralım derken geldik emzirme odasında atıştırmalıklara baktık ki şöyle bir not gördük. Demiş ki, ‘Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin’ tabii ki helal olsun. Böyle bir notu görünce çok muştu olduk. Bu yiyecekleri zaten hem kendimiz hem de aileler için aldık” şeklinde konuştu.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmakDünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak
Bin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladıBin parçalı seramik panoyu 1 yılda tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.