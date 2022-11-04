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Yediği elma ölümüne neden olmuştu! Özel bakımevi kapatıldı

04.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) iddiaya göre yasak olmasına rağmen elma yedirilmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldü. Aile ihmal olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Bakımevi yetkilileri ise Şevker'in bahçede bulunan ağaçtan elma kopararak yediğini söyleyerek ihmal iddialarını kabul etmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şevker'in ölümüyle ilgili bakımevinin soruşturma bitene kadar kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Yediği elma ölümüne neden olmuştu! Özel bakımevi kapatıldı

Sultanbeyli'de özel engelli bakım merkezinde, 20 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında otizmli Oğuz Sercan Şevker (31) elma yerken nefessiz kaldı. Şevker'e ilk müdahale özel bakımevinde yapıldı. Oğuz Sercan Şevker ardından hastaneye kaldırıldı. 12 gün yoğun bakımda kalan Şevker hayatını kaybetti.

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Çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile suç duyurusunda bulundu. Özel bakımevi ise Şevker'in ağaçtan kopardığı elmayı yemesi sonucu nefessiz kaldığını belirtirken ihmal iddialarını reddetti.

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BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır." denildi.

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DHA

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