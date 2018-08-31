Yediği fındık parçası hayatını kararttı! 3 yaşındaki Ömer Yasir felç oldu

'TEDAVİYLE ELLERİMİZ VE KOLLARIMIZ AÇILDI'

Yaşadıklarını anlatan baba İbrahim Şahin, "25 aralık öncesi sağlıklı bir çocuktu. 25 Aralık’ta fındık parçalarından dolayı oksijensiz kalıyor. Devlet hastanesine gidiyor. Orada kalbi duruyor. Fındık tanelerini orada çıkaramadıklarını söylediler. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk ettiler. Orada 15-20 dakikalık bir süre içerisinde fındık tanelerini çıkardılar. Mercimek tanesi kadar 9 parça. 3 ay boyunca yoğun bakımda yattı. O süreç içerisinde iki sefer ameliyat geçirdik. Midemizde ülser olarak söylendi. Diğeri de çok ağır bir şekilde kanamalarımız oldu. Mart ayı gibi bizi taburcu ettiler. Daha sonra oksijen tedavisi gördük. Ellerimiz ve kollarımız tedaviyle birlikte açıldı. Ayaklarımız biraz daha rahatladı" dedi.

Manisa'daki doktorların ilgilenmediğini savunan Şahin, "Buradaki doktorlar pek fazla ilgilenmediği için İstanbul’daki doktorumuza gidiyoruz. Oradaki doktorumuz yurt dışından iğneler tavsiye etti. Onları vurduruyoruz. Biraz daha bakışlarında bizi duyma ve sağa sola bakma tarzında düzelmeler oldu. Fizik tedavi bu hastalığın en büyük ilacı diye söylediler. Ayaklar kasları salmaması gerekiyor. Zamanla ayakları dönüyor ve elleri de kapanmaya başladı. Bunlar içinde aynı zamanda yardımcı cihaz kullanıyoruz. Çocuğun bakımında her şey maddi. Fizik tedavi çok önemli. Çocuğumuzu bu hayata bırakmak istemiyoruz. Yurt dışından gelen ilaçları var. Aynı zamanda işten de çıkarıldım. Maddi sıkıntımız var. Devletin karşıladığı bin 800 lira evde bakım parası dışında evimize gelirimiz yok. Onunla geçiniyoruz. Doktorlarımız umut olduğunu söylüyor. Bu çocuk yürüyecek ama çok iyi bir fizik tedavi gerekiyor" diye konuştu.