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Yediği fındık parçası hayatını kararttı! 3 yaşındaki Ömer Yasir felç oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Manisa'da yaklaşık 8 ay önce yediği fındık parçası soluk borusuna kaçan 3 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, nefessiz kaldığı için felç geçirdi. Felç nedeniyle konuşamayan, yürüyemeyen ve ailesini de tanıyamayan Ömer için hala umut olduğunu belirten ailesi, tedavisinin devam etmesi için maddi destek bekliyor.

Yediği fındık parçası hayatını kararttı! 3 yaşındaki Ömer Yasir felç oldu

Manisa'da 32 yaşındaki ev kadını Hatice ve şu an işsiz durumda olan 35 yaşındaki İbrahim Şahin çiftinin oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde ailesiyle birlikte gittiği parkta yediği fındık parçası akciğerine yapıştı.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Nefes alamadığı için beyni oksijensiz kalan minik Ömer'in kalbi dururken, duran kalbi de Manisa Devlet Hastanesinde yeniden çalıştırıldı.

FINDIK PARÇALARI AKCİĞERİNDEN ÇIKARILDI

Buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen minik Ömer'in akciğerlerinden 9 parça fındık kırıntıları çıkarıldı. Hortumla beslenme nedeniyle midesinden de rahatsızlanan minik Ömer, midesinden de ameliyat oldu.

KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR, AİLESİNİ TANIMIYOR

16 Mart 2018'de taburcu edilen minik Ömer, yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi. Kollarında da kasılmalar bulunan minik Ömer fizik tedavi görüyor.

BABA ŞAHİN İŞSİZ KALDI

Baba İbrahim Şahin ise oğlunun tedavisi süresince hastanede kaldığı için çalıştığı fabrikadan da çıkarılınca işsiz kaldı. Oğlu Ömer'in gerek fizik tedavisi gerekse ilaç masraflarını karşılamakta güçlük çeken aile hayırseverlerin yardımını bekliyor.

'TEDAVİYLE ELLERİMİZ VE KOLLARIMIZ AÇILDI'

Yaşadıklarını anlatan baba İbrahim Şahin, "25 aralık öncesi sağlıklı bir çocuktu. 25 Aralık’ta fındık parçalarından dolayı oksijensiz kalıyor. Devlet hastanesine gidiyor. Orada kalbi duruyor. Fındık tanelerini orada çıkaramadıklarını söylediler. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk ettiler. Orada 15-20 dakikalık bir süre içerisinde fındık tanelerini çıkardılar. Mercimek tanesi kadar 9 parça. 3 ay boyunca yoğun bakımda yattı. O süreç içerisinde iki sefer ameliyat geçirdik. Midemizde ülser olarak söylendi. Diğeri de çok ağır bir şekilde kanamalarımız oldu. Mart ayı gibi bizi taburcu ettiler. Daha sonra oksijen tedavisi gördük. Ellerimiz ve kollarımız tedaviyle birlikte açıldı. Ayaklarımız biraz daha rahatladı" dedi.

Manisa'daki doktorların ilgilenmediğini savunan Şahin, "Buradaki doktorlar pek fazla ilgilenmediği için İstanbul’daki doktorumuza gidiyoruz. Oradaki doktorumuz yurt dışından iğneler tavsiye etti. Onları vurduruyoruz. Biraz daha bakışlarında bizi duyma ve sağa sola bakma tarzında düzelmeler oldu. Fizik tedavi bu hastalığın en büyük ilacı diye söylediler. Ayaklar kasları salmaması gerekiyor. Zamanla ayakları dönüyor ve elleri de kapanmaya başladı. Bunlar içinde aynı zamanda yardımcı cihaz kullanıyoruz. Çocuğun bakımında her şey maddi. Fizik tedavi çok önemli. Çocuğumuzu bu hayata bırakmak istemiyoruz. Yurt dışından gelen ilaçları var. Aynı zamanda işten de çıkarıldım. Maddi sıkıntımız var. Devletin karşıladığı bin 800 lira evde bakım parası dışında evimize gelirimiz yok. Onunla geçiniyoruz. Doktorlarımız umut olduğunu söylüyor. Bu çocuk yürüyecek ama çok iyi bir fizik tedavi gerekiyor" diye konuştu.

'FINDIK TANELERİ YÜZÜNDEN BU HALE GELDİK'

Oğlunun daha önce hiç bir sağlık sorunu olmadığını söyleyen anne Hatice Şahin, "Hiçbir sıkıntımız yoktu. Fındık taneleri yüzünden bu hale geldik. Manisa’daki hastaneler çocuğumuzun yaşamayacağını söyledi. Yüzde 1 umutla ameliyata aldılar. Ondan sonra kanamaları oldu. Kanamalardan dolayı da bir ameliyat daha geçirdi. Yine çocuk yaşamayacak dediler. O süre içerisinde Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde fizik tedavi görmedi. Kasılmalarımız çok fazla oldu. Hastaneden çıktıktan sonra oksijen tedavisine gittik. Ondan sonra ellerini ve kollarını hareket ettirmeye başladı. Fizik tedavi diyorlar. İstanbul’da bir doktorumuz var ona gidiyoruz. Çocuğun düzelebileceğini söylüyor. Fizik tedavi de gerideymişiz. Biz hayırseverlerden fizik tedavi için destek bekliyoruz. Çünkü biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Devlet üç ayı karşılıyor. Üç aydan sonra yok. Haftanın 5 günü 1’er saat gidiyoruz. Önümüzdeki ay son zaten" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Manisa ibrahim şahin ömer yasir şahin

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