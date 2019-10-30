HABER

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğlen saatlerinde Yeşilhisar'ın Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Alev alan televizyon yangın çıkardı, 10 kişi dumandan etkilendiAlev alan televizyon yangın çıkardı, 10 kişi dumandan etkilendi
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandıSokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

İBB'nin kararı yankı uyandırmıştı! Ayrıntıları ortaya çıktı

AK Parti'de flaş istifa!

AK Parti'de flaş istifa!

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaliforniya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Ülke kabusu yaşıyor! Yağmalamalar başladı,ünlüler evlerini terk ediyor

Çorum'da kan donduran olay! Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla lakaplarını yazdı

Boğazını kestiği arkadaşının kanıyla duvara lakaplarını yazdı

5 yıl sonra böyle, 31'inci kez böyle yakalandı

5 yıl sonra böyle yakalandı!

Kocaeli'de yapılan kazıda metan gazı çıktı! AFAD harekete geçti

Büyük panik! Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.