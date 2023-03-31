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Yediği pide sonu oldu! Sakarya'da kahreden olay...

31.03.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işitme engelli Murat Yılmaz (40), bir pide salonunda iftarda yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yediği pide sonu oldu! Sakarya'da kahreden olay...

Olay, akşam saatlerinde Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. İftar yemeği için ilçedeki bir pide salonuna giden Murat Yılmaz (40), yemek yediği sırada fenalaştı. Bu sırada pide salonunda bulunan diğer vatandaşlar, durumu fark ederek Yılmaz’ı kendi imkanlarıyla Hendek Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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PİDENİN SOLUK BORUSUNA KAÇMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Yılmaz’ın yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayattan kopardı! O anlar kamerada Hayattan kopardı! O anlar kamerada

İşitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz’ın cenazesinin bugün Hendek Kırktepe Mahallesi'nde Cuma namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

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