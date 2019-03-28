HABER

Yediği yemeğin ücretini sahte para ile ödeyince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliden 12 adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.
Çorlu Havuzlar Mahallesi’nde işletmeciliğini C.A.’nın yaptığı iş yerine önceki gün akşam saatlerinde gelen bir kişi yediği yemeğin hesabını 100 TL’lik banknot vererek ödedi. Müşterinin ayrılmasının ardından paranın sahte olduğunu anlayan işletmeci polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi.
Şüpheli şahsın eşkal bilgilerinin bildirilmesinin ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri O.N. adlı şüpheliyi yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 12 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
Soylu’nun miting yapacağı alanda yangın çıktıSoylu’nun miting yapacağı alanda yangın çıktı
Antalya’da 2 kişinin öldüğü kaza kameradaAntalya’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Fenerbahçeli futbolcudan Şenol Güneş sözleri

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.