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Yediği yemek boğazına takılan adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yediği yemek boğazında kalan Kamil Yılmaz (58), nefes alamayınca yaşamını yitirdi.

Yediği yemek boğazına takılan adam öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da yediği yemek boğazında kalan Kamil Yılmaz (58), nefes alamayınca yaşamını yitirdi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5138 Sokak'ta meydana geldi. Kamil Yılmaz, akşam saatlerinde komşularıyla bir süre oturduktan sonra yemek yemek için evine girdi. Ancak sokakta bisiklet süren çocuklar kısa süre sonra Yılmaz'ı açık olan sokak kapısının önünde yerde hareketsiz yatarken gördü. Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın yediği yemeğin boğazında kalması sonucu nefes alamadığını ve bu nedenle öldüğünü belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yılmaz'ın eşiyle boşandığı, oğlu ile kaldığı ancak oğlunun bayram ziyareti nedeniyle annesinin yanına gittiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Yediği yemek boğazına takılan adam öldü

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