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Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Burhan Yılmaz, fabrikada yediği yemeğin içinde kopan bir insan parmağı çıktığını iddia etti. Hastanede gidip midesini yıkattığını söyleyen Yılmaz, "Doktor yaptığı kontrolde insan parmağı olduğunu söyledi. Parmağın yarısını yemişim" dedi.

Yediği yemekten insan parmağı çıktı: Psikolojim bozuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Yılmaz, 4 gün önce fabrikada yediği öğle yemeğinin içinden kopan bir insan parmağı çıktığını iddia etti. Hastaneye gidip muayene olan Yılmaz, insan parmağının yarısını yediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

'AŞÇIBAŞININ PARMAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Yılmaz, olayı şöyle anlattı:

"Çalıştığım fabrikada öğlen yemeğine çıktım. Yemeği yediğim esnada ağzımda sert bir cisme denk geldim. Dişlerim arasından çıkardığımda insan parmağı olduğunu fark ettim. Bu olaydan bir süre önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duymuştum ve onun parmağının olduğunu düşündüm. Yetkililere söyledim ama üstünü kapatmak için insan parmağına benzemediğini söylediler. Hastaneye gidip midemi yıkattım. Doktor yaptığı kontrolde insan parmağı olduğunu söyledi. Aldığım raporda da yazıyor ve parmağın da yarısını yemişim. Parmağı ise istifra ile birlikte çıkarmışım."

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Yaşanan bu olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz şekilde izne çıkardığını iddia eden Yılmaz, "Bu olayın ardından çalıştığım fabrika hakkında suç duyurusunda bulundum. Fabrika aynı yemek firması ile halen çalışıyor. Bununla ilgili firmaya herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm. Fabrika yetkilileri bana sus payı olarak 3 bin TL teklif etti ve 15 gün ücretsiz izne çıkardı. Sağlık açısından ve maddi durumdan dolayı sıkıntıya düşürdüler" dedi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Olayın ardından psikolojisini bozulduğun söyleyen Burhan Yılmaz, "Olayın ardından psikolojim bozuldu ve yemek yiyemiyorum. Pipet ile beşikteki çocuklar gibi besleniyorum. Hukuken bu işin takipçisi olacağım. Parmak yemekten çıktıktan sonra imha ettiler. 4 gün önce aşçının parmağı kesilince imha etmiyorlar, parmağın yarısını yedikten sonra imha ediyorlar. İnsan sağlığı gerçekten bu kadar ucuz mudur" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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