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Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dere yatağında bitkin halde bulunan boz ayı uyuşturucu iğne ile uyuşturularak tedavi edildi.

Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın),(DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, dere yatağında bitkin halde bulunan boz ayı uyuşturucu iğne ile uyuşturularak tedavi edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı ayının yediği baldan ya da başka bir şeyden zehirlenmiş olabileceğini söyledi.
Kurucaşile İlyasgeçidi köyünde bulunan dere kenarında ayı sesi duyan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. 3 yaşında 100 kilo ağırlığındaki ayı, 3 adet uyuşturucu iğne atılarak uyuşturuldu. Uyuşturulan ayı bağlanan iple dereden yukarıya çıkarıldı. Açık alana taşınan ayı zaman zaman iğnenin etkisinin geçmeye başlaması nedeniyle çevredekilere zor anlar yaşattı.
Veteriner Hekim Tolga Kandıralı yaptığı kontrolün ardından , "Ayıyı bitkin halde gören köylüler bize haber verdiler. Biz de ekiplerle geldik. 3 iğne atarak, bayılttık. İlk muayenesinde herhangi bir sağlık sorunu gözükmüyor. Ama bitkin düşmesinin ilk etapta yediği bir baldan ya da başka bir şeyden zehirlendiğini düşünüyoruz." dedi. Ayı olay yerinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

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Yediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildiYediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildiYediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildiYediği yiyecekten zehirlenen ayı tedavi edildi

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