Yediğimiz balıkların hepsi güvenilir mi?

Son yıllarda yerli deniz balıkları yerini çiftlik balıkları ve ithal balıklara bırakıyor.Greenpeace Akdeniz'in, Ege, Marmara Denizi ve Akdeniz’den topladığı balık örneklerinde mikro plastik tespit etmesi, "denizden babam çıksa yerim” diyenlerin bir kez daha düşünmesini gerektiriyor. Greenpeace Akdeniz'in araştırmasına göre Türkiye'nin denizlerinden çıkan tekir, istavrit, barbun mırmır ve kefal türü balıkların yüzde 44,3'ünde mikro plastik tespit edildi. Aynı araştırmaya göre midyede yüzde 91,2; kırmızı karideste yüzde 18,8 oranında mikro plastiğe rastlandı.

Mikro plastikler günlük hayatta kullandığımız plastiklerin ufalanarak daha küçük hale gelmesiyle oluşuyor. Beş milimetreden daha küçük plastiklere mikro plastik deniliyor.

DW Türkçe’ye konuşan Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, araştırmanın, plastik kirliliğinin denizin dibine doğru ilerlediğini gösterdiğini vurguluyor. Mikro plastiklerin sindirim sistemine karışabildiğine dikkat çeken Ataş, bunun da insan sağlığı için büyük bir risk olduğunu söylüyor.