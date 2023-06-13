Yediğiniz yiyeceklere dikkat! Depresyona neden oluyor

Depresyon, temel sorumlulukları yerine getirirken bile zorluk yaşatabiliyor. Depresyona girmeye neden olan birçok etken bulunuyor. Yaşanan problemler, zararlı alışkanlıklar, mevsim geçişleri, hormonal değişimler, hastalıklar, bazı ilaçlar gibi etkenler depresyona zemin oluşturabiliyor. Ancak bu etkenlerin dışında kalan ve depresyona neden olduğu bilinmeyen kızartılmış yiyecekler de depresyonu etkileyebiliyor.

BEYİN NÖRONLARINI ETKİLİYOR

Çin'de yapılan araştırmada 140 bin 728 kişi, 11 yıl boyunca takip edildi. Kızartılmış yiyeceklerin ruh sağlığına etkisi incelendi. Patates kızartmasını sık tüketenlerde tüketmeyenler oranla yüzde 12 daha fazla kaygı, yüzde 7 de daha fazla depresyon ortaya çıktığı görüldü. Özellikle nişasta bazlı yiyecekler yüksek ısıda pişirildiğinde ortaya zararlı akrilamid maddesi ortaya çıkıyor. Doğal olarak ortaya çıkan bu madde vücut için çok zararlı. Özellikle beyinde nöronları etkiliyor.





"GEBELERİN ÖZELLİKLE ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

TRT Habere'e gebelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Gebelerin özellikle çok dikkatli olması gerekiyor. Çocukların çok dikkatli olması gerekiyor. Pişirme tekniğimize lütfen çok dikkat edin. Yiyecekleri kızartarak yapmayın. Buharda haşlama, fırınlama tarzındaki yiyecekleri daha çok tercih edin" dedi.

Kaya, kızartmadan vazgeçemeyenlerin bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyledi:

"Patatesleri doğradıktan sonra bir saat kadar suda bekletmek, üzerlerine limon sıkmak yine nişastasını birazcık daha azalmasını sağlar ve tek kullanımlık yağda hafifçe kızartmanız daha doğru olur" diye konuştu.

