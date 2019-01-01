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Yedigöller yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4 tatilci kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan aynı araçtaki 4 kişi, kurtarıldı.

Yedigöller yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4 tatilci kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı yoluna çığ düşmesi sonucu mahsur kalan aynı araçtaki 4 kişi, kurtarıldı.
​Yedigöller Milli Parkı'na yeni yıl tatili için gelen İsmail İ., Erkan Ş., Suat E. ve Aybüke Y., gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezine dönmek için araçla yola çıktı. Ancak Milli Park'a 5 kilometre mesafede çığ düşünce yol kapandı. Araçta mahsur kalan 4 kişi, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Bolu İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Tatilciler, özel idare ekiplerinin iş makinesi ile yolu açmasıyla kurtarıldı. 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kent merkezine getirildi.

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Yedigöller yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4 tatilci kurtarıldıYedigöller yolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan 4 tatilci kurtarıldı

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