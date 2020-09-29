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Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bolu’nun önemli turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldı.Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı.

Bolu’nun önemli turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldı.
Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. İşletmelerde incelemelerde bulunan yetkililer, ürünlerin etiketsiz satıldığı gerekçesiyle 5 bin 500’er lira para cezası kestikten sonra yıkım için köylülere Çarşamba gününe kadar süre verdi. Yıkım kararının tebliğ edildiği köylüler bir araya gelerek kararının durdurulması için Bolu Valiliği’ne geldiler. Grup adına Bolu Valisi Ahmet Ümit’le görüşen heyetin olumsuz cevap alması üzerine köylüler evlerine döndü.

“Yetkililerden yardım bekliyoruz”
Bolu merkeze bağlı Hamzabey köyü’nde yaşayan ve Yedigöller yolu üzerinde işletmecilik yapan Emre Çelik, “Yedigöller yolunda bulunan yaylamızda ilk önce yayla evi olarak yaptığımız yerlerde kendi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Gelen turistlere yöresel ürünlerimizi satarak çocuklarımızı okutuyoruz. Burada 33 civarında işletme var. Yalnız bize yaptırım uygulanmaya başladı. Özellikle kendi ürünlerimizi etiketsiz sattığımız için herkese 5 bin 500 liraya varan yaptırımlar uygulandı. Geçtiğimiz Salı günü Özel İdare’nin İmar bölümünden gelen memurlar bir tutanak tutup gittiler. Bir gün sonra bize yıkım kararlarını tebliğ ettiler. Çarşamba gününe kadar yapıların yerlerinde kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde yıkım ücretlerinin tahsil edileceği tarzında tebliğ yapıldı. Biz de bununla alakalı bir çözüm bulunabilir diye valiliğe geldik. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

“İnsanlar çocuklarına mama yapacak yer arıyor”
Yedigöller yolu üzerindeki işletmelerin turizme katkısı olduğunu söyleyen İlknur Çelik, “Yedigöller 3-4 senedir sosyal medyanın etkisiyle patladı. Özellikle sonbaharda pandemi nedeniyle kampçılık kültürüyle çok fazla insan geliyor. Bizden sonra 30 kilometre var ama tuvalet yok. İnsanlar bizim tuvaletlerimiz de kuyruk oluyor. İnsanlar çocuklarına mama yapacak yer arıyor” şeklinde konuştu.

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