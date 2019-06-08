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Yedigöller'de bayram tatili yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

BOLU'da, doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki, Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına, ağaçların arasına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüp, fotoğraf çekti. Bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller'deki çadır kamp alanları tamamen doldu. Yedigöllere gelen bazı ziyaretçiler, doğal güzelliğe hayran kalırken, aşırı kalabalık ve araç kuyruklarından şikayet etti.

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