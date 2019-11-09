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Yedigöller'de renk cümbüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, eşsiz güzellik sunuyor.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharla birlikte ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, eşsiz güzellik sunuyor.

Bolu'ya 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan ağaçlar, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere yakınlığıyla da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği Yedigöller'deki doğal güzellik görenleri hayran bırakıyor.

Bölgeye akın eden vatandaşlar, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarının harmanlandığı Yedigöller drone ile havadan görüntülendi.

Havadan görüntüler, güzelliği gözler önüne serdi.

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