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Yedikçe mutluluk verir: Ekler pasta tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 19.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Bir oturuşta hiç şüphesiz onlarca ekler pastayı yiyebiliriz! Ayrıca bu konuda yalnız olmadığımızı da çok iyi biliyoruz :) Peki, pastaneden satın almak yerine evde kendi eklerinizi hazırlayarak bu ziyafetin ustası olmaya hazır mısınız? Öyleyse başlayalım.

Yedikçe mutluluk verir: Ekler pasta tarifi

Genelde pastaneden almaya alışkın olduğumuz ekler pastayı mutfağımıza taşıdık. Bu tarif sayesinde gönül rahatlığıyla ekler pastaları hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER
Bir ölçü şuale hamuru
Kreması için;
Bir adet yumurta
Bir çay bardağı un
Bir çay bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
Üzeri için;
Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI
Ekler yapımına ilk olarak kremayı hazırlayarak başlayalım. Süt dışındaki tüm malzemeleri tencereye alın ve karıştırın. Karıştırdığınız malzemelerin üzerine sütü yavaş bir şekilde ekleyin ve çırpma teliyle hızlı bir şekilde karıştırın.
Tencereyi ocağa alın ve krema kıvamına gelene kadar karıştırın.
Şuale hamurunu yapımını öğrenmek için tıklayın.
Hamuru hazırladıktan sonra sıkma torbasıyla yağlı kağıdın üzerine sıkarak ekler pasta şeklini verin.
Ardından ekler hamurunu 175 derece önceden ısıtılmış fırına verin. Kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız hamurları ortadan ikiye kesin ve içini hazırladığınız krema ile doldurun.
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ekler hamurlarının üst kısımlarını eritilmiş çikolataya batırın.
Hamurun üzerindeki çikolatalar donunca servis yapabilirsiniz.

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