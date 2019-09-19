Yedikçe mutluluk verir: Ekler pasta tarifi

Genelde pastaneden almaya alışkın olduğumuz ekler pastayı mutfağımıza taşıdık. Bu tarif sayesinde gönül rahatlığıyla ekler pastaları hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

Bir ölçü şuale hamuru

Kreması için;

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı un

Bir çay bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

Üzeri için;

Benmari usulü eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

Ekler yapımına ilk olarak kremayı hazırlayarak başlayalım. Süt dışındaki tüm malzemeleri tencereye alın ve karıştırın. Karıştırdığınız malzemelerin üzerine sütü yavaş bir şekilde ekleyin ve çırpma teliyle hızlı bir şekilde karıştırın.

Tencereyi ocağa alın ve krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Şuale hamurunu yapımını öğrenmek için tıklayın.

Hamuru hazırladıktan sonra sıkma torbasıyla yağlı kağıdın üzerine sıkarak ekler pasta şeklini verin.

Ardından ekler hamurunu 175 derece önceden ısıtılmış fırına verin. Kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız hamurları ortadan ikiye kesin ve içini hazırladığınız krema ile doldurun.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ekler hamurlarının üst kısımlarını eritilmiş çikolataya batırın.

Hamurun üzerindeki çikolatalar donunca servis yapabilirsiniz.



