Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - "Geçmişe bakarak geleceği görmek için" sloganıyla 2008 yılının Eylül ayında yayımlanmaya başlanan Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi, 10 yılı geride bıraktı.

Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi Yayın Yönetmeni Kemal Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, bir tarih dergisi olarak 10. yıla erişebilmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Geçmişe bakarak ibret almanın ve geleceğin temellerinin atıldığı maziyi zihinlerde canlı tutmanın herkes için önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını aktaran Erkan, "9600 sayfa tutan 10 yıllık bir geçmişte, tarihi bilgilerimizi tamamen değiştiren veyahut ilk defa öğrenmemize vesile olan dosya çalışmaları yaptık. Daha nice 10 yıllar okurlarımızla birlikte olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Derginin 10. yılına özel çıkarılan 121. sayısında, 2. Abdülhamit tarafından 110 yıl önce yaptırılan Hicaz Demiryolları anlatıldı. Bu ay okurlara 10. yıla özel Osmanlı padişahları posteri hediye ediliyor.

