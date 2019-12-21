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Yedikleri kekten etkilenen 11 öğrenci taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir okulda sınıfta dağıtılan keklerden etkilenen 11 öğrenci kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından serbest bırakıldı.Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulundaki 5.

Yedikleri kekten etkilenen 11 öğrenci taburcu edildi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir okulda sınıfta dağıtılan keklerden etkilenen 11 öğrenci kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından serbest bırakıldı.
Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulundaki 5. sınıflardan birinde meydana gelen olayda, iddialara göre, sınıfta öğrenim gören öğrencilerden birisinin babası Cuma günü olduğu için oğlu ile birlikte hayır amaçlı sınıfa dağıtılmak üzere dışarıdaki bir marketten aldığı 1 koli hazır keki gönderdi. Ardından kekler teneffüste öğrenci tarafından sınıf arkadaşlarına dağıtıldı. Sonrasında ise öğrencilerden birisi karın ağrısı şikayeti ile okul yönetimine gitti. Kısa bir süre sonra ise birkaç öğrenci daha aynı şikayetle okul yönetimine başvurunca, yöneticiler hemen durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri rahatsızlık duyan öğrencilere müdahale ederek hastanelere kaldırdı. Sağlık durumların iyi olan öğrencilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin yediği kek ve içtikleri sudan aldıkları numunelerinde inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yedikleri kekten etkilenen 11 öğrenci taburcu edildi

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