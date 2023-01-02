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  4. Yedikleri mantar 15 kişiyi hastanelik etti! Ünlü oyuncu Burak Bozdağ da aralarında

Yedikleri mantar 15 kişiyi hastanelik etti! Ünlü oyuncu Burak Bozdağ da aralarında

02.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 15 kişilik aile akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı. Zehirlenenler arasında sosyal medya fenomeni ve ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da bulunduğu öğrenildi.

Yedikleri mantar 15 kişiyi hastanelik etti! Ünlü oyuncu Burak Bozdağ da aralarında

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan ayrıca senaristlik de icra eden 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı.

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Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı.

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Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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