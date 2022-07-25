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  4. Yedikleri mantar hastanelik etti! Aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Yedikleri mantar hastanelik etti! Aynı aileden 9 kişi zehirlendi

25.07.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Niksar ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenme belirtileri gösteren aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yedikleri mantar hastanelik etti! Aynı aileden 9 kişi zehirlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Serenli beldesinde Özyurt ailesi, yayladan topladığı mantarı öğle saatlerinde pişirip yedi. Birkaç saat sonra aile üyelerinin zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

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Sağlık ekipleri zehirlenme belirtileri gösteren Mehmet (73), Şaduman (65), Şevki (40), Nurcan (37), Recep (34), Emel (30) ile çocuklar Melike (12) Muhammet (7) ve Yasin Mert Özyurt'u (6) ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Rahatsızlananlardan Nurcan Özyurt ile çocuklar Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Tokat Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Tuğba Betül Ümit son dönemde mantar zehirlenmesi vakalarında artış olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların toplama mantar yerine kültür mantarlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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