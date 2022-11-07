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  4. Yedikleri mantar hayattan kopardı! Birkaç saat arayla vefat ettiler

Yedikleri mantar hayattan kopardı! Birkaç saat arayla vefat ettiler

07.11.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, topladıkları mantarları yiyip hastanelik olan çift, birkaç saat arayla hayatını kaybetti. Öte yandan mantardan zehirlenen çiftin gelininin ise hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. İşte haberin detayları...

Yedikleri mantar hayattan kopardı! Birkaç saat arayla vefat ettiler

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki şahsın sabah saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından eşi de hayatını kaybetti.

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BİRKAÇ SAAT ARAYLA HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay, 4 Kasım'da Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yusuf Yavuz (62), eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz topladıkları mantarlardan yedi. Zehirlenen 3 kişi, yakınlarının 112'yi araması üzerine Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından 3 kişi karaciğer yetmezliği nedeniyle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Yavuz sabah saatlerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Yavuz da birkaç saat sonra vefat etti. Tuğba Yavuz'un ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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Mantar zehirlenmesi sebebi ile hayatını kaybeden Yusuf Yavuz, Gümüşova Yeni Mahalle'de son yolculuğuna uğurlandı. Evin önünde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazına Cumayeri Kaymakamı Bilal Doğan, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile Yavuz'un sevenleri katıldı. Namazın ardından Yusuf Yavuz, Kışla Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce mantar

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