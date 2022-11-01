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  4. Yedikleri yemekten zehirlendiler! 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yedikleri yemekten zehirlendiler! 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

01.11.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 20 lise öğrencisi, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten zehirlendiler! 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

YÜKSEK ATEŞ, MİDE BULANTISI, BAŞ DÖNMESİ VE KUSMA ŞİKAYETİ

Kentteki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. (AA)

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gıda zehirlenmesi Erzincan

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