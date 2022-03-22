Yedikleriniz cinsel yaşamınızı etkiliyor! İşte cinsel gücü artıran 7 yiyecek

Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir cinsel yaşam için oldukça önemlidir. Cinsel güçteki artış, libidonun artması ve kan akışının düzenlenmesiyle doğru orantılıdır. Tükettiğiniz besinlerin cinsel yaşamınızın üzerinde etkisi bulunuyor. İşte cinsel gücü artıran 7 yiyecek...

İSTİRİDYE

Çinko bakımından zengin olan istiridye, hormon seviyelerini iyileştirir ve cinsel dürtünüzü artırabilir. Ayrıca testosteron seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan çinko erkek doğurganlığında önemli olabilir.

BEYAZ VE KIRMIZI ETLER

Et veya belirli amino asitler içeren diğer yiyecekler cinsel yaşamı iyileştirebilir. Düzgün kan akışı cinsel yanıt için önemlidir. Tavuk eti, sığır eti gibi yüksek proteinli gıdalar kan akışını iyileştirmeye yarayan bileşikler içerir.

SOMON

Somon, sardalya, ton balığı ve pisi balığı vücudunuzu ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutabilir.

KURUYEMİŞLER

Bir avuç fındık ve kuruyemiş tercih edebilirsiniz. Ayrıca ceviz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, yer fıstığı da omega-3 açısından oldukça zengindir.

ELMA

Elmalar, quercetin adı verilen bir bileşik açısından zengindir . Bir tür flavonoid olan bu antioksidanın birçok yararı olabilir. Sağlığınızı artırmak ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmak için flavonoidler açısından zengin bir diyet tercih etmelisiniz. Çilek, yaban mersini, siyah üzüm, turunçgiller flavonoidler açısından zengindir.

PANCAR

Antioksidan ve vitamin açısından zengin olan pancar diyete katkı sağlar, cinsel yaşama yardımcı olur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ

Çarkıfelek meyvesinin cinsel gücü artırıcı özelliği vardır. Ayrıca anksiyete, stres, depresyon gibi durumlarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan doğal bir sakinleştiricidir.





