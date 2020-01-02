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  4. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz, paniğe neden oldu. Hastaneye AFAD ekipleri sevk edildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı.

İNCELEME YAPILDI

Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AFAD yedikule göğüs hastalıkları hastanesi

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