Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin acil bölümünde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı.

İNCELEME YAPILDI



Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPILMADI



Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

