Yedikule Hastanesi başka bir hastaneyle birleştirilmeyecek

İSTANBUL (AA) - Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi Uzm. Dr. Murat Kıyık, hastanenin İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Dün gece aldığımız müjde ile bu talihsiz girişime Bakanlığımızın 'dur' dediğini ve bağlanmanın olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." dedi. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, hastanenin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı yönündeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı. Hastane önünde hekimler, hemşireler, hastane personeli ile hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla gerçekleştirilen açıklamayı Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi Uzm. Dr. Murat Kıyık okudu. Kıyık, "Bugün burada toplanma amacımız ülkemizin sayılı hastanelerinden biri olan hastanemizin hiçbir makul gerekçe gösterilmeksizin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanmasına karşı olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak içindi. Gece aldığımız müjde ile bu talihsiz girişimine Bakanlığımızın 'dur' dediğini ve bağlanmanın olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Değerler anlatılmaz yaşanır Aslanapa’dan Şırnak’a ’Çini’den köprü kuruldu

Yedikule gibi bir marka değerinin oluşmasının 70 yıllık bir zamanı aldığını dile getiren Kıyık, "Hastanemiz de pek çok sebepten dolayı bir başka hastaneye bağlanmayacak kadar özgün bir durumdadır." dedi. Hastanenin göğüs hastalıkları ya da cerrahisi alanında uzman bir başhekim tarafından yönetilmesi gerektiğini belirten Kıyık, şöyle devam etti: "Tüm çalışanların isteği bir an önce birleştirme veya bağlanma adı altında hastanemizin yok olmasına müsaade edilmemesi ve kurumumuzun yıllardır sürdürdüğü başarılı hizmeti, coşkuyla ve güvenle artırarak devam ettirmesinin önünün açılmasıydı. Bu kötü gidişe Sağlık Bakanlığımız ve Bakanlığımızın erdemli yaklaşımı sonrası 'dur' denilmesi sonucunda hastane çalışanları ve hastalarımız rahat bir nefes almıştır. Bu süreçte yanımızda olanlarla, bu gidişe 'dur' diyen Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz." - "Bu hastaların son tedavi merkezi burası" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, birleştirme konusuna yönelik hastane personeline net bir açıklama yapılmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar oraya taşınacak, buraya gelecek, buraya gidecek' gibi sözlerin tamamı spekülasyon. Biz net bir şey bilmiyoruz. Hiçbir açıklama yapılmamıştı bize. Bir kere göğüs hastalıkları ya da göğüs cerrahisi branşından olmayan bir uzmanlık alanından başhekimin bizim sorunlarımızı anlaması, çözümlemesi, bizimle iletişim kurabilmesi, tüm bunlarda 9 aydır çok ciddi zorluklar yaşadık. Çünkü burası kendine has bir spesifik hastane. Her şeyi özel. Yaptığı girişimler, acili, yatakları özel ve Türkiye'nin her tarafından, Doğu Avrupa'dan, Türk Cumhuriyetlerinden birçok özel hasta geliyor. Bu hastaların son tedavi merkezi burası. Hastalar bundan çok ciddi sıkıntı duyacaklardı. Biz elimizden geldiği kadar personel olarak bunları göğüslemeye çalıştık ama bu birleşme olsaydı özellikle yatak ve diğer konularda çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktık. Dün akşam Bakanlıktan olayın gerçekleşmediği şeklinde yazı geldi. Bu hepimize bildirildi." - "Bu hastanelerin sağlık sistemi içerisindeki rolü son derece önemli"