Yedikule Hastanesi başka bir hastaneyle birleştirilmeyecek

"Tüm çalışanların isteği bir an önce birleştirme veya bağlanma adı altında hastanemizin yok olmasına müsaade edilmemesi ve kurumumuzun yıllardır sürdürdüğü başarılı hizmeti, coşkuyla ve güvenle artırarak devam ettirmesinin önünün açılmasıydı. Bu kötü gidişe Sağlık Bakanlığımız ve Bakanlığımızın erdemli yaklaşımı sonrası 'dur' denilmesi sonucunda hastane çalışanları ve hastalarımız rahat bir nefes almıştır. Bu süreçte yanımızda olanlarla, bu gidişe 'dur' diyen Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz."

"Şu ana kadar oraya taşınacak, buraya gelecek, buraya gidecek' gibi sözlerin tamamı spekülasyon. Biz net bir şey bilmiyoruz. Hiçbir açıklama yapılmamıştı bize. Bir kere göğüs hastalıkları ya da göğüs cerrahisi branşından olmayan bir uzmanlık alanından başhekimin bizim sorunlarımızı anlaması, çözümlemesi, bizimle iletişim kurabilmesi, tüm bunlarda 9 aydır çok ciddi zorluklar yaşadık. Çünkü burası kendine has bir spesifik hastane. Her şeyi özel. Yaptığı girişimler, acili, yatakları özel ve Türkiye'nin her tarafından, Doğu Avrupa'dan, Türk Cumhuriyetlerinden birçok özel hasta geliyor. Bu hastaların son tedavi merkezi burası. Hastalar bundan çok ciddi sıkıntı duyacaklardı. Biz elimizden geldiği kadar personel olarak bunları göğüslemeye çalıştık ama bu birleşme olsaydı özellikle yatak ve diğer konularda çok ciddi sıkıntılar yaşayacaktık. Dün akşam Bakanlıktan olayın gerçekleşmediği şeklinde yazı geldi. Bu hepimize bildirildi."

- "Bu hastanelerin sağlık sistemi içerisindeki rolü son derece önemli"