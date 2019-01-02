Yedikule'de bina çöktü (1)

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

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