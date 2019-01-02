Yedikule'de bina çöktü (1)

Cemil \u00d6ZDEM\u0130R\/ \u0130STANBUL, (DHA) YED\u0130KULE'de bir bina \u00e7\u00f6kt\u00fc, olay yerine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevkedildi. \u00c7\u00f6ken binan\u0131n alt\u0131nda kalan bir ki\u015fiyi kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERG\u00f6r\u00fcnce Size \u00c7ok Acayip Duygular Ya\u015fatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Foto\u011frafKazada \u00f6len polis memuru U\u011fur Sar\u0131kaya, topra\u011fa verildi\u015eal\u0131yla sokak k\u00f6pe\u011finin \u00fczerini \u00f6rtt\u00fc (2)
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