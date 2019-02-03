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Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki kayak merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan 2 bin 300 metre rakımdaki kayak merkezine, yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayak takımlarını alarak bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla dolasıya eğlendi. Yoğun ilgi gösterilen Yedikuyular Kayak Merkezi'nde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı vatandaşlar kar üstünde mangal yaptı.

Kayak merkezinde spor malzemesi satışı yapan Yunus Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin bölge için önemli önemli bir mekan olduğunu söyledi.

Merkezin, vatandaşların eğlenceli zaman geçirebileceği bir yer olduğunu belirten Kaya, "Hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günü olması dolayısıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgisi var. Çevre illerden vatandaşlar hafta sonu tatilinde buraya geliyor. Yedikuyular Kayak Merkezi Kahramanmaraş için bir değer ve bacasız sanayidir." diye konuştu.

İzmir'de yaşayan Burcu Keleş de kayak merkezine çok beğendiğini belirterek, ailesiyle karda güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Gaziantep'ten kayak yapmak için merkeze gelen Eren Erbağçı da yarıyıl tatilini son gününü ailesiyle burada değerlendirdiğini ifade etti.

Asuman Erbağçı da daha önceki yıllarda kayak yapmak için Uludağ'a gittiklerini anlatarak, yaklaşık 2 yıldır geldikleri Yedikuyular Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kayak Merkezi yedikuyular

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