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Yedisu'ya elektrik, 3 gün sonra verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

BİNGÖL Yedisu'da, kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji iletim direkleri ile hatların onarılmasının ardından ilçeye 3 gün sonra elektrik verildi.

Yedisu'ya elektrik, 3 gün sonra verildi

Aziz ÖNAL/YEDİSU (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL Yedisu'da, kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gören enerji iletim direkleri ile hatların onarılmasının ardından ilçeye 3 gün sonra elektrik verildi.
Yedisu ilçesine enerjinin sağlandığı iletim direkleri ve hatlar, pazar sabahı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle hasar gördü. Direklerin devrilmesi ve hatların kopmasıyla ilçe merkezi ile köylerde elektrik kesintisi oldu. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) ekipleri, kar nedeniyle kapanan yollarda, direkleri uzun süre yürüyerek taşıdı. Dondurucu soğukta yapılan onarımın ardından ilçeye bugün elektrik verildi.

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Yedisu'ya elektrik, 3 gün sonra verildiYedisu'ya elektrik, 3 gün sonra verildiYedisu'ya elektrik, 3 gün sonra verildi

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