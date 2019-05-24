YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının 9'uncu denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.

Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetimde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadıköy Denetim noktası

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araç içerisi ve bagaj kısmı aranması

-Narkotik köpeğinden detaylar

-GBT ekranından detay

-Polis ekipleri denetim noktasında güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar

