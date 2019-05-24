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Yeditepe huzur denetimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 00:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı.

Yeditepe huzur denetimleri

Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur-9" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının 9'uncu denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.
Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetimde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Yeditepe huzur denetimleriYeditepe huzur denetimleriYeditepe huzur denetimleriYeditepe huzur denetimleri

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