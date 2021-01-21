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  4. Yeditepe Huzur’ uygulamasında 138 bin 317 TL para cezası kesildi

Yeditepe Huzur’ uygulamasında 138 bin 317 TL para cezası kesildi

21.01.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı.

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 92 bin 187 kişi sorgulanırken,138 bin 317 TL para cezası kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 92 bin 187 kişi sorgulanırken, aranan 363 kişi, yoklama kaçağı 327 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 7 bin 971 gram uyuşturucu madde, bin 544 adet uyuşturucu hap, 36 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 129 adet fişek ele geçirildi.15 bin 868 aracın denetlendiği uygulamada 858 araç hakkında işlem yapıldı, 18 araç trafikten men edilerek toplamda 138 bin 317 TL para cezası kesildi.

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