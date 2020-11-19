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  4. ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı

‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının bilançosu açıklandı

19.11.2020 00:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da düzenlenen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 173 bin 456 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 420 şahıs yakalandı.

İstanbul’da düzenlenen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 173 bin 456 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 420 şahıs yakalandı. 32 araç trafikten men edilirken 236 bin 613 lira para cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, il genelinde düzenlenen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında bilanço açıklandı. Uygulamalar kapsamında 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol denetimi, 21.00-23.00 saatleri arasında ise umuma açık yer uygulaması yapıldı. Polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botunun desteğiyle, bin 304 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada 173 bin 456 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 420 şahıs ile 211 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamalarda, 36 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 547 adet fişek ele geçirildi.

236 bin para cezası kesildi
Yapılan uygulamada 11 bin 804 gram uyuşturucu madde ile bin 380 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 28 bin 801 lira ve 450 dolar yakalandı. Araçlardaki sürücülere ve vatandaşlara maske ile sosyal mesafe konusunda uyarıların da yapıldığı uygulamada, 6 bin 268 araç ve 165 motosiklet kontrol edildi. Huzur uygulamasında, 32 araç trafikten men edildi. İl genelinde düzenlenen uygulamada, 161 araç ile motosiklete işlem yapıldı ve 236 bin 613 lira para cezası kesildi. Uygulamalar kapsamında 2 bin 29 umuma açık işyeri denetlenirken, 8 işyerine cezai işlem uygulandı.

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