Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günleri

İSTANBUL (AA) - Geçen yüzyılın en önemli beyin cerrahı seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Yeditepe Üniversitesince "1. Hipofiz Günleri" düzenlendi.

Nadir tanı konulan ve tedavisi zor olan "Kraniyofarinjiyoma" tümörünün ele alındığı toplantıya çok sayıda bilim insanı katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, literatürdeki en geniş Kraniyofarinjiyoma serilerinden birinin Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e ait olduğunu hatırlatarak, organizasyonun ülke açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda, hem çocukluk hem de erişkin yaşta ortaya çıkabilen Kraniyofarinjiyoma, tüm yönleriyle ele alındı.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in tıp dünyasına yaptığı büyük katkılarına değinen Prof. Dr. Keleştemur, şunları söyledi:

"Prof. Dr. Gazi Yaşargil, geçen yüzyılın ikinci yarısının dünyadaki en önemli beyin cerrahı seçildi. Yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği yeni teknikler bu başarıyı getirdi. Gerek beyin anatomisinin anlaşılması, gerekse beyin tümörleri cerrahisinde geliştirdiği yeni yaklaşımlarla tıp dünyasına büyük katkısı oldu. Prof. Dr. Yaşargil hem ülkemiz, hem tüm dünya için çok önemli bir değerdir. İnsanlığa büyük hizmet etmiş bir hekimin onuruna böyle bir toplantı düzenlemek bir borçtu, o borcu yerine getiriyoruz"