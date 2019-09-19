Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri ACADEMEET’19’da buluştu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini “ACADEMEET’19” konferansında bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini “ACADEMEET’19” konferansında buluşturdu. Konferansta “İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor” ve “İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir” sorularına yanıt arandı.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, akademisyenlerin çok kıymetli olduğunu ve çok değerli bir mesleği icra ettiklerini belirterek, “Bilgi, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir borçtur. Siz değerli akademisyenlerimiz çok kutsal bir iş yapıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de “Öğrencilere ne verebiliriz, hedeflerimizi nasıl farklılaştırabiliriz” sorularına yanıt aradıklarını ifade ederek, “Hepimiz değişimin elçileriyiz.” değerlendirmesinde bulundu.