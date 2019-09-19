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Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri ACADEMEET’19’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini “ACADEMEET’19” konferansında buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini “ACADEMEET’19” konferansında bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini “ACADEMEET’19” konferansında buluşturdu. Konferansta “İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor” ve “İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir” sorularına yanıt arandı.

Açıklamada konferanstaki konuşmasına yer verilen İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, akademisyenlerin çok kıymetli olduğunu ve çok değerli bir mesleği icra ettiklerini belirterek, “Bilgi, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir borçtur. Siz değerli akademisyenlerimiz çok kutsal bir iş yapıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de “Öğrencilere ne verebiliriz, hedeflerimizi nasıl farklılaştırabiliriz” sorularına yanıt aradıklarını ifade ederek, “Hepimiz değişimin elçileriyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın da inovasyonu eğitim vizyonunun merkezine yerleştirmenin ve disiplinlerarası çalışmaların önemine vurgu yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan ise dünya üniversite sıralamalarını konu edindiği konuşmasında, multidisipliner çalışmaların bu sıralamalara olan katkısına dikkati çekti.

Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan da “İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor?” başlıklı konuşmasında, iş dünyasının kendisinin farkında olan, sürekli öğrenmeyi içselleştirmiş, keşiflere açık, yılmazlık duygusu güçlü, yeni nesil öğrenme araçlarına açık, ticari-beşeri-sosyal-pozitif psikoloji sermayesi biriktirmiş bireylere ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münire Erden ise “İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir?” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü Ayla Özdemir de, etkinliği akademisyenlerin motivasyonunu sağlamak ve iş dünyasının akademiden beklentilerinin ne olduğu konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bir konferanslar serisi aslında. Geçen yıl jenerasyonları çalıştık. Yeni neslin, öğrencilerin hayata bakış açısı, eğitme ve iş dünyasına bakış açıları, akademisyenler ve farklı kuşaklarla olan ilişkilerini ele aldık. Bu yıl ise ‘sektörün beklentileri nelerdir, sektördeki yeni kuşak ne tür zorluklar çekiyor ve biz bu zorlukları nasıl asgariye indirebiliriz’ konuları üzerinde düşünürken sektörün bizden beklentisini duymak adına bu ikinci konferansı hazırladık.”

Etkinliğin sonunda keman sanatçısı Canan Anderson’ın sunduğu müzik dinletisi, akademisyenlere keyifli anlar yaşattı.

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